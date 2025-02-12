Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу

MForum.ru
12.02.2025,
Samsung представила 4G-вариант смартфона Galaxy A06 в августе, а недавно появилась информация о скором выходе версии модели с поддержкой 5G. Новинка уже сертифицирована, а сегодня список ее предполагаемых характеристик появился в сети X.
Samsung Galaxy A06
По данным инсайдера Samsung Galaxy A06 5G получит 6,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основой аппаратной части станет чипсет MediaTek Dimensity 6300. Фоточасть будет включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины сцены и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.
Samsung Galaxy A06 5G будет предложен в трех версиях конфигурациях памяти: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ (ОЗУ/встроенная память). За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 25 Вт. Также ожидается встроенный в кнопку питания боковой сканер отпечатков пальцев, монодинамик и класс защиты от пыли и брызг IP54.
В программной части Samsung Galaxy A06 5G из коробки будет работать под управлением Android 15 с One UI 7.0 и получит четыре обновления версии Android и четыре года обновлений безопасности с момента анонса. Габариты составят 163,3 x 77,3 x 8 мм, а вес — 191 г. Купить Samsung Galaxy A06 5G можно будет в сине-черном, светло-сером и светло-зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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