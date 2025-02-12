Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro

MForum.ru
12.02.2025,
Согласно последним слухам из Китая iQOO Z10 Turbo будет построен на базе чипсета MediaTek Dimensity 8400, а Z10 Turbo Pro — на чипсете Snapdragon 8s Elite от Qualcomm.
iQOO Z9 Turbo+
Оба устройства получат плоские экраны с разрешением «1,5K» и высокой частотой обновления (возможно, 144 Гц), независимый чип дисплея «флагманского уровня» (что это значит, не уточняется) и емкость аккумулятора от 7000 мАч до 7500 мАч.
iQOO Z10 Turbo и iQOO Z10 Turbo Pro предположительно поступят в продажу в апреле. Согласно предыдущим слухам, Z10 Turbo оснастят основной камерой разрешением 50 МП и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт или 90 Вт. Обе модели должны выйти с Android 15 на борту.
© Антон Печеровый,
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