Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e

MForum.ru
12.02.2025,
В последнее время в сети появилось довольно много утечек о предстоящем смартфоне V50 от vivo. Однако новая утечка упоминает V50e, информация о котором ранее всплывала лишь один раз.
Vivo V50e с номером модели V2428 замечен в базе данных Geekbench AI. Благодаря тесту стало известно, что V50e будет основан на MediaTek Dimensity 7300 SoC. Напомню, этот же чипсет использовался в предшественнике этой модели – V40e, выпущенном несколько месяцев назад. По итогам теста прототип V50e набрал 529 баллов Single Precision Score в Geekbench AI, 1316 баллов Half Precision Score и 2632 балла Quantized Score.
Vivo V50e оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что также равно объему памяти V40e. Но, в отличие от своего предшественника, V50e будет работать как минимум на Android 15 с первого дня. И пока что единственное известное различие между этими смартфонами. Впрочем, есть много деталей о V50e, которые мы все еще не знаем.
© Антон Печеровый,
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