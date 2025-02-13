MForum.ru
13.02.2025,
Смартфоны Honor 300 и Honor 300 Pro были представлены в декабре, но бренд уже работает над их преемниками. Свежая утечка из Китая раскрывает, что ожидать от них с точки зрения используемых чипсетов.
Honor 300 Pro
По слухам, Honor 400 Pro сохранит чип своего предшественника – Snapdragon 8 Gen 3. В тоже время Honor 400 получит обновление до еще не анонсированного Snapdragon 7 Gen 4 (по сравнению с 7 Gen 3 в Honor 300). Кроме того, новинки будут оснащены улучшенными камерами «по всем направлениям».
В середине текущего года ожидается Honor GT Pro, который будет базироваться на Snapdragon 8 Elite. Также в активе этой новинки ожидается плоский экран и «супербольшая» батарея, чтобы дополнить уже доступный Honor GT в линейке бренда.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.01. [Новинки] Слухи: Honor работает над планшетом Pad X9a / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5 / MForum.ru
28.12. [Новости компаний] VoWiFi: ВымпелКом сообщает о росте количества пользователей VoWiFi среди абонентов / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах Honor 400, 400 Pro и GT Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 могут получить АКБ Silicon-Carbon ёмкостью до 7000 мАч / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr Ultra 2025 (Razr+ 2025) замечен на рендерах / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс iPhone SE 4-го поколения / MFroum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет построена на чипсете Snapdragon 8s Elite / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Google Pixel 9a в США и Европе / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Официально раскрыты основные характеристики и дата анонса Realme P3 Pro / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 13R получит сдвоенную камеру. Но это не точно / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip 2 получит АКБ емкостью 5100 мАч / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo V50 готовится к анонсу / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Nubia V70 Max анонсируют 15 февраля, характеристики уже известны / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о дате анонса Xiaomi 15 Ultra / MForum.ru
03.02. [Новинки] Анонсы: Doogee S119 – прочный смартфон со 108 Мп камерой, АКБ 10200 мАч и дополнительным экраном / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Новая серия Pova на подходе / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Honor работает над планшетом Pad X9a / MForum.ru