Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах Honor 400, 400 Pro и GT Pro

13.02.2025, MForum.ru

Смартфоны Honor 300 и Honor 300 Pro были представлены в декабре, но бренд уже работает над их преемниками. Свежая утечка из Китая раскрывает, что ожидать от них с точки зрения используемых чипсетов.

Honor 300 Pro

По слухам, Honor 400 Pro сохранит чип своего предшественника – Snapdragon 8 Gen 3. В тоже время Honor 400 получит обновление до еще не анонсированного Snapdragon 7 Gen 4 (по сравнению с 7 Gen 3 в Honor 300). Кроме того, новинки будут оснащены улучшенными камерами «по всем направлениям».

В середине текущего года ожидается Honor GT Pro, который будет базироваться на Snapdragon 8 Elite. Также в активе этой новинки ожидается плоский экран и «супербольшая» батарея, чтобы дополнить уже доступный Honor GT в линейке бренда.