Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально

MForum.ru
13.02.2025,
Realme выпустила GT 7 Pro в ноябре прошлого года, а сегодня бренд представил версию Racing Edition. Аналогично обычной модели, Realme GT 7 Pro Racing Edition базируется на Snapdragon 8 Elite, но есть отличия в камерах, дисплее, памяти и аккумуляторе.
Обычный Realme GT 7 Pro оснащен тройной камерой на задней панели, включающей 50-мегапиксельный основной модуль, 50-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, GT 7 Pro Racing Edition оснащен двойной камерой, без телеобъектива. Основная камера также использует другой датчик: Sony IMX896 вместо IMX906. 16-мегапиксельная селфи-камера осталась прежней.
Realme GT 7 Pro оснащен экраном Samsung Eco2 OLED Plus с 120% покрытием DCI-P3 и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под ним. GT 7 Pro Racing Edition получил экран со 100% покрытием DCI-P3 и встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев.
Зато Realme GT 7 Pro Racing Edition использует более быстрое хранилище (UFS 4.1 против UFS 4.0), а его аккумулятор поддерживает обходную зарядку.
Realme GT 7 Pro Racing Edition поставляется в сером и синем цветах и доступен в Китае на веб-сайте Realme в четырех конфигурациях: 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ. Цены составляют 3099, 3399, 3699 и 3999 юаней, соответственно. Информации о планах релиза модели за пределами Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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