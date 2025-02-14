MForum.ru
14.02.2025,
Oppo активно тизерит складной смартфон Find N5. Устройство будет официально представлено 20 февраля, но компания постепенно раскрывает подробности о его характеристиках.
В частности Oppo уже сообщила, что толщина устройства в сложенном виде составит всего 8,93 мм, что делает его самым тонким складным устройством в мире (в сложенном виде).
Также производитель раскрыл вес устройства, который составляет всего 229 г. Таким образом, складной Oppo Find N5 всего на 2 г тяжелее нескладного iPhone 16 Pro Max и на 3 г легче, чем Galaxy S24 Ultra от Samsung. Также был показано наличие чехла в комплекте поставки и три цветовых варианта.
По слухам, на глобальном рынке Oppo Find N5 появится под названием OnePlus Open 2. Основой аппаратной части станет чипсет Snapdragon 8 Elite, а от влаги и пыли новинка будет защищена по классу IPX6, IPX8 и IPX9.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: Oppo работает над игровым планшетом / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Oppo Find N5 показали на тизерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах Honor 400, 400 Pro и GT Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 могут получить АКБ Silicon-Carbon ёмкостью до 7000 мАч / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr Ultra 2025 (Razr+ 2025) замечен на рендерах / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс iPhone SE 4-го поколения / MFroum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет построена на чипсете Snapdragon 8s Elite / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Google Pixel 9a в США и Европе / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Официально раскрыты основные характеристики и дата анонса Realme P3 Pro / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 13R получит сдвоенную камеру. Но это не точно / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip 2 получит АКБ емкостью 5100 мАч / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo V50 готовится к анонсу / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Nubia V70 Max анонсируют 15 февраля, характеристики уже известны / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о дате анонса Xiaomi 15 Ultra / MForum.ru
03.02. [Новинки] Анонсы: Doogee S119 – прочный смартфон со 108 Мп камерой, АКБ 10200 мАч и дополнительным экраном / MForum.ru