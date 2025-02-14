Слухи: Oppo Find N5 показали на тизерах

14.02.2025, MForum.ru

Oppo активно тизерит складной смартфон Find N5. Устройство будет официально представлено 20 февраля, но компания постепенно раскрывает подробности о его характеристиках.

В частности Oppo уже сообщила, что толщина устройства в сложенном виде составит всего 8,93 мм, что делает его самым тонким складным устройством в мире (в сложенном виде).

Также производитель раскрыл вес устройства, который составляет всего 229 г. Таким образом, складной Oppo Find N5 всего на 2 г тяжелее нескладного iPhone 16 Pro Max и на 3 г легче, чем Galaxy S24 Ultra от Samsung. Также был показано наличие чехла в комплекте поставки и три цветовых варианта.

По слухам, на глобальном рынке Oppo Find N5 появится под названием OnePlus Open 2. Основой аппаратной части станет чипсет Snapdragon 8 Elite, а от влаги и пыли новинка будет защищена по классу IPX6, IPX8 и IPX9.