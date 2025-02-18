Анонсы: Vivo V50 дебютирует с аккумулятором емкостью 6000 мАч и знакомыми характеристиками

MForum.ru
18.02.2025,
Vivo V50 официально анонсирован в Индии. Новика получила несколько незначительных отличий в характеристиках относительно своего предшественника: более емкая АКБ 6000 мАч, более быстрая проводная зарядка 90 Вт и более современный дизайн.
Дисплей на V50 по-прежнему размером 6,77 дюйма, технология OLED, разрешение FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана – 4500 нит, экран скруглен со всех четырех сторон. Также присутствует Diamond Shield Glass, что обеспечит улучшенную устойчивость к падениям по сравнению с V40 (по данным производителя).
Остальная часть спецификации в основном представляет собой переосмысление V40 на базе чипсета Snapdragon 7 Gen 3 дополненном оперативной памятью объемом до 12 ГБ и хранилищем емкостью 512 ГБ без возмжности расширения.
Фоточасть представлена трио 50-мегапиксельных сенсоров с оптикой Zeiss. Основная камера поддерживает OIS (эквивалент 23 мм), второй сенсор тыловой камеры – сверхширокоугольный с автофокусом. Фронтальная камера также 50 Мп.
В программной части Vivo V50 работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15. Vivo гарантирует три обновления Android и четыре года исправлений безопасности. V50 получил класс защиты IP68/69 от воды и пыли и оснащен оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей.
Vivo V50 выпускается в цветах Rose Red, Starry Night и Titanium Grey. Цена в Индии начинается от 34 999 индийских рупий (403 долл. США) за комплектацию 8/128 ГБ и доходит до 40 999 индийских рупий (472 долл. США) за топовую версию 12/512 ГБ. Начало продаж запланировано на 25 февраля в официальном интернет-магазине vivo India и у партнеров-ритейлеров.
© Антон Печеровый,
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