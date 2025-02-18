Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X8 Mini

MForum.ru
18.02.2025,
Ожидается, что Oppo выпустит смартфон Find X8 Mini примерно в марте-апреле вместе с Find X8 Ultra. Новинки присоединятся к уже доступным Find X8 и Find X8 Pro. Mini явно вдохновлен успехом Vivo в Китае с X200 Pro mini. Информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности о новинке.
По данным инсайдера Find X8 Mini будет оснащен 6,3-дюймовым плоским экраном LTPO OLED разрешением «1,5K» с частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит плоскую металлическую рамку, новую кнопку нажимного типа, которая заменит слайдер оповещений и расположение задней камеры, аналогичное Oppo Find N5.
Фоточасть Find X8 Mini будет включать в себя: 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную и 50-мегапиксельную «сверхтонкую» перископическую телефотокамеру с 3,5-кратным оптическим зумом (возможно, с использованием сенсора ISOCELL JN5 от Samsung).
Масса новинки составит 180 до 189 г, она будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Кроме того, смартфон будет «очень тонким». Аппаратная часть Find X8 Mini будет построена на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400, как и Find X8 и Find X8 Pro.
© Антон Печеровый,
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