Слухи: Samsung Galaxy A36 готовится к анонсу

19.02.2025, MForum.ru

Ожидается, что Samsung вскоре представит Galaxy A36. Ранее в сети уже появлялись рендеры этого устройства, а также информация о новой версии Green, которая дополнит ранее раскрытые четыре варианта цвета.

Источник утверждает, что это все варианты окраски Galaxy A36, в которых он дебютирует. Однако, новых подробностей они не раскрывают. Новинка получит знакомый «плоский» дизайн и переработанный островок камеры.

Ожидается, что Galaxy A36 будет оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 3, а его программной основой станет Android 15 с оболочой One UI 7.

Кроме того, ходят слухи, что Samsung не будет увеличивать емкость аккумулятора, новинка унаследует аккумулятор емкостью 5000 мАч от своего предшественника. Как и зарядку мощностью 25 Вт, хотя некоторые источники указали на обновление до 45 Вт.