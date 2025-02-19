MForum.ru
19.02.2025,
Ожидается, что Samsung вскоре представит Galaxy A36. Ранее в сети уже появлялись рендеры этого устройства, а также информация о новой версии Green, которая дополнит ранее раскрытые четыре варианта цвета.
Источник утверждает, что это все варианты окраски Galaxy A36, в которых он дебютирует. Однако, новых подробностей они не раскрывают. Новинка получит знакомый «плоский» дизайн и переработанный островок камеры.
Ожидается, что Galaxy A36 будет оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 3, а его программной основой станет Android 15 с оболочой One UI 7.
Кроме того, ходят слухи, что Samsung не будет увеличивать емкость аккумулятора, новинка унаследует аккумулятор емкостью 5000 мАч от своего предшественника. Как и зарядку мощностью 25 Вт, хотя некоторые источники указали на обновление до 45 Вт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.02. [Новинки] Слухи: Oppo Find N5 показали на тизерах / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 могут получить АКБ Silicon-Carbon ёмкостью до 7000 мАч / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Samsung Galaxy S25 Edge / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Galaxy S25 Ultra – первый телефон Samsung с 16 ГБ оперативной памяти / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Watch 3 дебютирует с отполированным внешним видом и обновленным АКБ / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Серию Nothing Phone (3a) представят 4 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 готовится к анонсу / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X8 Mini / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 дебютирует с аккумулятором емкостью 6000 мАч и знакомыми характеристиками / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Lava Prowatch X с AMOLED-экраном, рейтингом IP68 и 10 днями автономности / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 Max дебютирует с АКБ 6000 мАч и 6,9-дюймовым экраном / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Oppo Find N5 показали на тизерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах Honor 400, 400 Pro и GT Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 могут получить АКБ Silicon-Carbon ёмкостью до 7000 мАч / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr Ultra 2025 (Razr+ 2025) замечен на рендерах / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс iPhone SE 4-го поколения / MFroum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет построена на чипсете Snapdragon 8s Elite / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Google Pixel 9a в США и Европе / MForum.ru