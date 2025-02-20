Анонсы: Samsung Galaxy A06 5G представлен в Индии

MForum.ru
20.02.2025,
Samsung Galaxy A06 5G — первый смартфон с поддержкой 5G в семействе A0. Несмотря на скромную цену в 10 500 индийских рупий, производитель обещает 4 обновления ОС, столько же получают некоторые флагманы.
Аппаратная часть Samsung Galaxy A06 5G базируется на Dimensity 6300 и поддерживает 12 диапазонов 5G. ОС –Android 15 из коробки с облочкой One UI 7. Как упоминалось выше, он получит 4 обновления ОС, что вдвое больше, чем получают многие другие устройства, например Galaxy A06 4G. Исправления безопасности будут выходить до начала 2030 года.
Как и его 4G- собрат, A06 5G оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD с разрешением 720 x 1600 пикселей (20:9), но с более высокой частотой обновления 90 Гц. Обновлением поколения A06 стал боковой сканер отпечатков пальцев.
Фоточасть Samsung Galaxy A06 5G включает в себя 3 камеры. Основная тыловая камера – 50 Мп, f/1.8, AF – может записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду и имеет режим замедленной съемки (720p при 120 кадрах в секунду). Ее дополняет датчик глубины разрешением 2 МП. В вырезе экрана разместился 8 Мп сенсор с апертурой объектива f/2.0.
Samsung Galaxy A06 5G оснащен USB-C (v2.0), разъемом для наушников 3,5 мм, Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.3. Поддерживаемые диапазоны 5G: 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 25 Вт. Корпус похож на 4G-версию. Толщина новинки 8 мм, вес – 191 г, но модель 5G получила лучшую защиту с рейтингом IP54.
Цены Samsung Galaxy A06 5G лишь немного выше, чему 4G-модели: если Galaxy A06 с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в 10 тысяч индийских рупий, то Galaxy A06 5G с аналогичным объемом памяти стоит 10,5 тыс. рупий. Варианты 4/128 и 6/128 Гб обойдутся в 1 1500 и 13 000 рупий, соответственно. Купить новинку можно будет в трех цветах: черный, серый и светло-зеленый. Информации о ценах и сроках релиза на других рынка, кроме Индии, пока нет.
© Антон Печеровый,
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