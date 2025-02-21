Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

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Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

21.02.2025, MForum.ru

Гонка за выпуск самого тонкого складного телефона продолжается, Oppo только что вышла в лидеры. Производители складных устройств применяют множество инноваций, чтобы достичь толщины классических смартфонов. Oppo Find N5 — самое тонкое складное устройство на сегодняшний день.

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

Выступая в качестве долгожданного преемника Find N3, N5 превосходит его практически во всех значимых отношениях, начиная с дизайна. Толщина Find N5 в разложенном состоянии 4,21 мм, в сложенном состоянии — 8,93 мм. Для сравнения толщина предыдущего лидера, Honor Magic V3, составляет 4,35 мм в разложенном виде и 9,3 мм в сложенном виде. В тоже время толщина Galaxy Z Fold6 – 5,6 мм и 12,1 мм, соответственно.

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

Как Oppo добилась этого? Все начинается с шарнира Titanium Flexion, который на 26% меньше по размеру, чем шарнир Find N3, но обеспечивает улучшенную жесткость. Oppo использовала сложную титановую панель, напечатанную на 3D-принтере, и смесь углеродного волокна, чтобы снизить вес N5 до 229 граммов.

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

Oppo Find N5 не только тонкий и легкий, но и может похвастаться первым в мире рейтингом водонепроницаемости IPX6, IPX8 и IPX9 для складного телефона. Это означает, что он может выдерживать струи горячей воды под давлением и погружение в воду. Корпус телефона изготовлен из алюминия серии 7000.

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

Новый шарнир также помог в давней борьбе со складкой основного дисплея. Oppo выбрала 8,12-дюймовый основной экран LTPO OLED разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Панель имеет соотношение сторон 9,9:9 и пиковую яркость до 2100 нит.

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

Внешний экран – LTPO OLED размером 6,62 дюйма с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Эта панель может похвастаться соотношением сторон 20,7:9 и пиковой яркостью до 2450 нит. Оба экрана совместимы со стилусом Oppo Pen, который продается отдельно.

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

Система камер Oppo Find N5 разработана при содействии Hasselblad. Основная камера построена на 50 Мп датчике LYT-700 с эквивалентным фокусным расстоянием 21 мм и OIS. К ней присоединяется перископическая камера 70 мм (на базе сенсора Samsung JN5) с 3-кратным оптическим зумом. Третья камера на задней панели — сверхширокоугольная (15 мм) разрешением 8 Мп с возможностью автофокусировки

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

Основа аппаратной части Oppo Find N5 – Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Oppo выбрала версию с биннингом, в которой на одно ядро производительности меньше. Он сочетается с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти в единственной версии, доступной на международных рынках.

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

Программное обеспечение – ColorOS 15 на базе Android 15. Oppo обещает 4 года обновлений версии Android и 6 лет исправлений безопасности. Find N5 также получает кремниевый углеродный аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки AirVOOC мощностью 50 Вт

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

Oppo Find N5 будет доступен с 28 февраля в черном Cosmic Black, белом Misty White и пурпурном Dusk Purple. Последний вариант будет эксклюзивным для Китая. Цена установлена на уровне 2499 сингапурских долларов, что эквивалентно 1799 евро.

Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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