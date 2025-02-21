Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5

21.02.2025, MForum.ru

Гонка за выпуск самого тонкого складного телефона продолжается, Oppo только что вышла в лидеры. Производители складных устройств применяют множество инноваций, чтобы достичь толщины классических смартфонов. Oppo Find N5 — самое тонкое складное устройство на сегодняшний день.

Выступая в качестве долгожданного преемника Find N3, N5 превосходит его практически во всех значимых отношениях, начиная с дизайна. Толщина Find N5 в разложенном состоянии 4,21 мм, в сложенном состоянии — 8,93 мм. Для сравнения толщина предыдущего лидера, Honor Magic V3, составляет 4,35 мм в разложенном виде и 9,3 мм в сложенном виде. В тоже время толщина Galaxy Z Fold6 – 5,6 мм и 12,1 мм, соответственно.

Как Oppo добилась этого? Все начинается с шарнира Titanium Flexion, который на 26% меньше по размеру, чем шарнир Find N3, но обеспечивает улучшенную жесткость. Oppo использовала сложную титановую панель, напечатанную на 3D-принтере, и смесь углеродного волокна, чтобы снизить вес N5 до 229 граммов.

Oppo Find N5 не только тонкий и легкий, но и может похвастаться первым в мире рейтингом водонепроницаемости IPX6, IPX8 и IPX9 для складного телефона. Это означает, что он может выдерживать струи горячей воды под давлением и погружение в воду. Корпус телефона изготовлен из алюминия серии 7000.

Новый шарнир также помог в давней борьбе со складкой основного дисплея. Oppo выбрала 8,12-дюймовый основной экран LTPO OLED разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Панель имеет соотношение сторон 9,9:9 и пиковую яркость до 2100 нит.

Внешний экран – LTPO OLED размером 6,62 дюйма с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Эта панель может похвастаться соотношением сторон 20,7:9 и пиковой яркостью до 2450 нит. Оба экрана совместимы со стилусом Oppo Pen, который продается отдельно.

Система камер Oppo Find N5 разработана при содействии Hasselblad. Основная камера построена на 50 Мп датчике LYT-700 с эквивалентным фокусным расстоянием 21 мм и OIS. К ней присоединяется перископическая камера 70 мм (на базе сенсора Samsung JN5) с 3-кратным оптическим зумом. Третья камера на задней панели — сверхширокоугольная (15 мм) разрешением 8 Мп с возможностью автофокусировки

Основа аппаратной части Oppo Find N5 – Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Oppo выбрала версию с биннингом, в которой на одно ядро производительности меньше. Он сочетается с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти в единственной версии, доступной на международных рынках.

Программное обеспечение – ColorOS 15 на базе Android 15. Oppo обещает 4 года обновлений версии Android и 6 лет исправлений безопасности. Find N5 также получает кремниевый углеродный аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки AirVOOC мощностью 50 Вт

Oppo Find N5 будет доступен с 28 февраля в черном Cosmic Black, белом Misty White и пурпурном Dusk Purple. Последний вариант будет эксклюзивным для Китая. Цена установлена на уровне 2499 сингапурских долларов, что эквивалентно 1799 евро.