Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном

24.02.2025, MForum.ru

Samsung готовится выпустить Galaxy M06 5G и Galaxy M16. Компания уже создала целевую страницу на Amazon India. Также в сети появилось тизерное изображение смартфонов.

Благодаря этому изображению стало известно, что у M06 будет две камеры, в то время как у M16 может быть три, а располагаться они будут на выделенном островке. Напомню, Samsung отказалась от дизайна островка камер в смартфонах Galaxy в середине 2022 года. Тогда корейский производитель перешел только к линзам, выступающим из задней панели. Однако теперь компания, похоже, готова вернуть островки.

В части спецификаций, Galaxy M06 будет похож Galaxy F06 5G, который появился в Индии две недели назад. Таким образом, речь может идти о чипе Dimensity 6300, 50-мегапиксельной основной камере и Android 15 с One UI Core 7.0.