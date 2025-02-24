Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном

MForum.ru
24.02.2025,
Samsung готовится выпустить Galaxy M06 5G и Galaxy M16. Компания уже создала целевую страницу на Amazon India. Также в сети появилось тизерное изображение смартфонов.
Благодаря этому изображению стало известно, что у M06 будет две камеры, в то время как у M16 может быть три, а располагаться они будут на выделенном островке. Напомню, Samsung отказалась от дизайна островка камер в смартфонах Galaxy в середине 2022 года. Тогда корейский производитель перешел только к линзам, выступающим из задней панели. Однако теперь компания, похоже, готова вернуть островки.
В части спецификаций, Galaxy M06 будет похож Galaxy F06 5G, который появился в Индии две недели назад. Таким образом, речь может идти о чипе Dimensity 6300, 50-мегапиксельной основной камере и Android 15 с One UI Core 7.0.
© Антон Печеровый,
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