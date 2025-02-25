Слухи: iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном с SoC Dimensity 9400+

25.02.2025, MForum.ru

Согласно новому слуху из Китая, iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном, использующим SoC Dimensity 9400+ от MediaTek. Также эта новинка получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и, традиционно для iQOO, привлекательную цену.

Несмотря на то, что iQOO Neo10 Pro был выпущен в ноябре 2024, его преемник может появиться уже в апреле этого года. Это довольно быстрое обновление модельного ряда и пока неясно, какие еще обновления получит Neo11 Pro по сравнению с Neo10 Pro. Возможно, будет обновлена лишь аппаратная платформа.

Также, если верить слухам, в начале апреля должна выйти новая серия iQOO Z10.

Смартфон Z10 Turbo, будет оснащен экраном LTPS OLED «1,5K», Dimensity 8400 SoC, выделенным чипом дисплея и аккумулятором емкостью от 7000 мАч до 7500 мАч. Прошлые утечки сообщали, что Z10 Turbo оснастят 50-мегапиксельной основной камерой и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт или 90 Вт.

Флагман линейки iQOO Z10 Turbo Pro выйдет с идентичным аккумулятором и экраном, но будет базироваться на еще не анонсированном чипсете Snapdragon 8s Elite от Qualcomm.

В программной части все новинки iQOO будут работать на Android 15 «из коробки».