MForum.ru
25.02.2025,
Согласно новому слуху из Китая, iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном, использующим SoC Dimensity 9400+ от MediaTek. Также эта новинка получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и, традиционно для iQOO, привлекательную цену.
Несмотря на то, что iQOO Neo10 Pro был выпущен в ноябре 2024, его преемник может появиться уже в апреле этого года. Это довольно быстрое обновление модельного ряда и пока неясно, какие еще обновления получит Neo11 Pro по сравнению с Neo10 Pro. Возможно, будет обновлена лишь аппаратная платформа.
Также, если верить слухам, в начале апреля должна выйти новая серия iQOO Z10.
Смартфон Z10 Turbo, будет оснащен экраном LTPS OLED «1,5K», Dimensity 8400 SoC, выделенным чипом дисплея и аккумулятором емкостью от 7000 мАч до 7500 мАч. Прошлые утечки сообщали, что Z10 Turbo оснастят 50-мегапиксельной основной камерой и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт или 90 Вт.
Флагман линейки iQOO Z10 Turbo Pro выйдет с идентичным аккумулятором и экраном, но будет базироваться на еще не анонсированном чипсете Snapdragon 8s Elite от Qualcomm.
В программной части все новинки iQOO будут работать на Android 15 «из коробки».
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет построена на чипсете Snapdragon 8s Elite / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Грядущий анонс смартфона iQOO Neo 10R подтвержден официально / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: iQOO Neo10R для индийского рынка представят в феврале / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном с SoC Dimensity 9400+ / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экранах смартфонов Honor 400 / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 4G с АКБ 6500 мАч представлен в Бангладеш / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 5G представлен в Индии / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен iPhone 16e с чипом A18 и одинарной тыловой камерой / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Watch 3 дебютирует с отполированным внешним видом и обновленным АКБ / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Серию Nothing Phone (3a) представят 4 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 готовится к анонсу / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X8 Mini / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 дебютирует с аккумулятором емкостью 6000 мАч и знакомыми характеристиками / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Lava Prowatch X с AMOLED-экраном, рейтингом IP68 и 10 днями автономности / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 Max дебютирует с АКБ 6000 мАч и 6,9-дюймовым экраном / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Oppo Find N5 показали на тизерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах Honor 400, 400 Pro и GT Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e / MForum.ru