Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии

27.02.2025, MForum.ru

Vivo представила новейший 5G-смартфон Vivo Y39 5G в Малайзии. Новинка объединяет несколько высококлассных функций в элегантном дизайне, предлагая сочетание мощности, производительности и долговечности.

Vivo Y39 5G получил тонкий и стильный корпус с размерами 165,7 x 76,3 x 8,09 мм и весом около 205 граммов. Устройство оснащено ЖК-дисплеем диагональю 6,68 дюйма разрешением 1608 x 720 точек с частотой обновления 120 Гц. Также присутствует емкостный сканер отпечатков пальцев на боковом торце. Рейтинг IP64 гарантирует защиту от брызг, пыли и воды.

Основа аппаратной части Vivo Y39 5G – чипсет Snapdragon 4 Gen 2, созданный по 4-нм техпроцессу. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Благодаря аккумулятору емкостью 6500 мАч Y39 5G рассчитан на «работу в течение всего дня», быстрая зарядка мощностью 44 Вт заряжает телефон с 1% до 100% всего за 83 минуты. В программной части смартфон работает под управлением Android 15 с Funtouch OS 15 от Vivo.

Vivo Y39 5G оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.8. В качестве дополнительной используется 2-мегапиксельный сенсор для создания эффекта боке. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Из прочего отметим поддержку виртуальной оперативной памяти, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и поддержку NFC.

Vivo Y39 5G доступен в двух ярких цветах — Ocean Blue и Galaxy Purple. В Малайзии телефон поставляется в одной конфигурации памяти –8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Цена 1099 малайзийских ринггитов (~$225).