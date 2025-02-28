Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

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Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

28.02.2025, MForum.ru

Xiaomi 15 Ultra сохранил основные преимущества своего предшественника. Он прекрасно сделан, оснащен новейшим чипсетом, емким АКБ батарею и отличной системой камер.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

Xiaomi 15 Ultra использует полноценный Snapdragon 8 Elite в сочетании с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. В части объема хранилища есть версии 256 ГБ, 512 ГБ, либо 1 ТБ UFS 4.1. Новый чипсет обеспечивает до 45% более высокую производительность и до 52% более низкое энергопотребление.

Аккумулятор Xiaomi 15 Ultra получил лидирующее в отрасли содержание карбида кремния 10%, а его емкость выросла на 17% до 6000 мАч (ожидается, что глобальные модели получат АКБ емокостью 5410 мАч). В части быстрой зарядки все аналогично Xiaomi 14 Ultra – 90 Вт по проводу и 80 Вт без проводов.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

Экран Xiaomi 15 Ultra представляет собой 6,73-дюймовую панель AMOLED с разрешением 3200x1440 пикселей, частотой обновления 1–120 Гц и яркостью до 3200 нит.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

Xiaomi 15 Ultra выпускается в черном или белом цвете, а также в специальной версии Silver Chrome Edition. Black имеет цепкую текстурированную заднюю панель, а White — травленую поверхность. Рама изготовлена из алюминия на ЧПУ, а стекло — из стекла Xiaomi Shield Glass 2.0 с заявленной в 16 раз повышенной устойчивостью к падениям.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

Модель специального выпуска Silver Chrome использует аэрокосмическое стекловолокно и искусственную кожу, чтобы превратить современный премиальный смартфон в классическую профессиональную камеру. Silver Chrome немного тяжелее — 229 г против 226 г — и толще — 9,48 мм против 9,35 мм — по сравнению с двумя другими моделями.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

Xiaomi 15 Ultra сохраняет настроенную Leica систему из четырех камер, и в теории они очень похожи: широкоугольный, короткий телеобъектив, длинный телеобъектив и сверхширокоугольный модули. Но есть одно существенное отличие и два незначительных.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

Основная камера оснащена тем же 1-дюймовым 50-мегапиксельным датчиком Sony LYT-900 с 23-миллиметровым объективом, однако в этом году это фиксированная диафрагма f/1.63, а не переменная f/1.6-f/4.0. Вариант со средним зумом имеет тот же 1/2.51-дюймовый датчик IMX858, но 75-миллиметровый объектив f/1.8 заменен на 70-миллиметровый f/1.8.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

Сверхширокий объектив на бумаге — это небольшое понижение — там, где у Xiaomi 14 Ultra был 12-миллиметровый объектив f/1.8, 15 Ultra переходит на 14-миллиметровый f/2.2 — оба имеют тот же 1/2.51-дюймовый датчик Samsung JN5.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

Основное обновление заключаются в новой 100-миллиметровой f/2.6-зум-камере. Она также оснащена тем же 200-мегапиксельным датчиком Samsung HP9 1/1,4 дюйма, что и датчик зума в vivo X100 Ultra и X200 Pro, и он заметно больше, чем 1/2,51-дюймовый датчик в 120-миллиметровой зум-камере Xiaomi 14 Ultra. Фактически, Xiaomi указала цифру для улучшения — на 136% больше улавливаемого света.

На передней панели находится почти идентичная 21-миллиметровая f/2.0 селфи-камера с 32-мегапиксельным датчиком. Все четыре задние камеры снимают 8K до 30 кадров в секунду, в то время как все камеры, включая селфи, снимают 4K до 60 кадров в секунду — основная и 100-миллиметровая телеобъективная камеры также снимают 4K до 120 кадров в секунду.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

Xiaomi 15 Ultra работает под управлением Android 15 с программным обеспечением HyperOS 2 от производителя. Он имеет обновленный экран блокировки, домашний экран и обновленные системные приложения. Его технология HyperCore улучшает производительность, графику, сетевые функции и конфиденциальность, в то время как HyperAI предлагает такие инструменты, как написание с помощью ИИ — общесистемный помощник, который предлагает копирайтинг, полировку текста и резюме, расшифровку совещаний и перевод.

В Китае Xiaomi 15 Ultra с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти стоит 6499 юаней, вариант 16/512 ГБ – 6999 юаней, 16 ГБ/1 ТБ – 7799 юаней. Глобальный релиз Xiaomi 15 Ultra ожидается уже в это воскресенье. В качестве дополнения Xiaomi предлагает аксессуар Professional imaging kit за 999 юаней.

Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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