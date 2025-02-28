Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - покрытие появилось в 6 населенных пунктах Канского района

MForum.ru
28.02.2025,
МТС сообщает, что связь и мобильный интернет компании стали доступны в малых населенных пунктах от 500 до 1000 человек. Это такие поселения Канского района, как поселки Малые пруды, Бошняково, Сухая речка, деревни Леонтьевка и Ашкаул, а также село Астафьевка. Благодаря усилиям МТС, порядка 3 тысяч местных жителей смогут пользоваться современным цифровыми сервисами.
«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Красноярском крае. В 2024 году мы подключили к своей сети LTE более 50 населенных пунктов, которые расположены в самых разных уголках региона. Среди них есть и такие, где МТС стала первым и единственным оператором связи, — например, отдаленный поселок Тиличеть на востоке края. Мы делаем всё возможное, чтобы с каждым годом белых пятен на карте Красноярья становилось все меньше», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Ранее МТС развернула сеть LTE для жителей шести населенных пунктов Назаровского района — деревень Ярлыково, Медведск и Новая Сокса, поселков Красногорский и Предгорный, а также села Большой Сереж. В результате доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более двух тысяч жителей региона.
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теги: МТС услуги Красноярский край
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