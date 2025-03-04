Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности

MForum.ru
04.03.2025,
Xiaomi анонсировала в Индии смартфон Poco M7. В плане поддержки заявлено 2 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности. Технически новинка представляет собой переименованный Redmi 14C.
Poco M7 5G оснащен чипсетом Snapdragon 4 Gen 2 и поддерживает подключение к сетям 5G. Дисплей новинки представляет собой 6,88-дюймовую ЖК-матрицу разрешением HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Xiaomi сертифицировала панель TUV Rheinland, для подтверждения низкого уровня синего света и отсутствия мерцания.
На задней панели Poco M7 5G все две камеры – основная 50 Мп и неназванный вспомогательный сенсор. Фронтальная камера – 8 Мп. Также присутствуют 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, «150% громкости» и защита от пыли и брызг
Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD объемом до 1 ТБ. АКБ – 5160 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Программное обеспечение — HyperOS поверх Android 14.
Новинка будет эксклюзивом для Flipkart, тогда как Redmi 14C доступен в Amazon India. Однако, у Redmi менее выгодные варианты памяти, что делает Poco M7 5G более интересным вариантом. Цены составляют 9 999 рупий за вариант с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти и 10 999 рупий за конфигурацию 8+128 Гб. Купить Poco M7 5G можно в черном, зеленом или синем цветах.
© Антон Печеровый,
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