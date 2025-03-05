Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2

MForum.ru

Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2

05.03.2025, MForum.ru

Представленная в январе серия Realme14 Pro изначально включала в себя два устройства – Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+. Теперь к ним присоединилась третья модель – Realme 14 Pro Lite (да-да, «Pro Lite»).

Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2

Как можно понять из названия, Realme 14 Pro Lite позиционируется ниже Realme 14 Pro. Смартфон базируется на чипсете Snapdragon 7s Gen 2 SoC и оснащается 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Неприятно удивляет то, что из коробки это устройство получило на Realme UI 5.0 на базе Android 14, тогда как первые представители серии работали под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15.

Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2

Realme 14 Pro Lite оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FullHD+ при частоте обновления 120 Гц, пиковой яркости 2000 нит и защитой Gorilla Glass 7i. Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5200 мА•ч с поддержкой зарядки 45 Вт (такой же, как у 14 Pro, который был оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА•ч).

Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2

Тыловая камера Realme 14 Pro Lite включает два сенсора: основной 50-мегапиксельный (Sony LYT-600, OIS) и сверхширокоугольный 8-мегапиксельный (112° FOV). Для сэлфи предназначен 32-мегапиксельный сенсор в вырезе экрана. Также в наличии сканер отпечатков пальцев в дисплее, два динамика с Hi-Res Audio и рейтинг IP65. Напомню, Realme 14 Pro получил рейтинг IP68/69 и сертификацию MIL-STD-810H, тогда как Pro Lite не имеет ни того, ни другого.

Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2

Realme 14 Pro Lite предлагается в цветах Glass Gold и Glass Purple в двух вариантах хранилища (объем ОЗУ одинаков – 8 Гб). Версия 8 ГБ/128 ГБ оценена в 21 999 индийских рупий, вариант 8 ГБ/256 ГБ – 23 999 индийских рупий. Новинка уже доступна в Индии через Flipkart и индийский веб-сайт Realme.

Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Слухи: Официально раскрыты основные характеристики и дата анонса Realme P3 Pro / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Realme P3 будет доступен в трех комбинациях памяти и трех цветах / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над 4G-версией Realme 14x / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается! / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном с SoC Dimensity 9400+ / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экранах смартфонов Honor 400 / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5 / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 4G с АКБ 6500 мАч представлен в Бангладеш / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 5G представлен в Индии / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен iPhone 16e с чипом A18 и одинарной тыловой камерой / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Watch 3 дебютирует с отполированным внешним видом и обновленным АКБ / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Серию Nothing Phone (3a) представят 4 марта / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: