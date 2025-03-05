Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2

05.03.2025, MForum.ru

Представленная в январе серия Realme14 Pro изначально включала в себя два устройства – Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+. Теперь к ним присоединилась третья модель – Realme 14 Pro Lite (да-да, «Pro Lite»).

Как можно понять из названия, Realme 14 Pro Lite позиционируется ниже Realme 14 Pro. Смартфон базируется на чипсете Snapdragon 7s Gen 2 SoC и оснащается 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Неприятно удивляет то, что из коробки это устройство получило на Realme UI 5.0 на базе Android 14, тогда как первые представители серии работали под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15.

Realme 14 Pro Lite оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FullHD+ при частоте обновления 120 Гц, пиковой яркости 2000 нит и защитой Gorilla Glass 7i. Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5200 мА•ч с поддержкой зарядки 45 Вт (такой же, как у 14 Pro, который был оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА•ч).

Тыловая камера Realme 14 Pro Lite включает два сенсора: основной 50-мегапиксельный (Sony LYT-600, OIS) и сверхширокоугольный 8-мегапиксельный (112° FOV). Для сэлфи предназначен 32-мегапиксельный сенсор в вырезе экрана. Также в наличии сканер отпечатков пальцев в дисплее, два динамика с Hi-Res Audio и рейтинг IP65. Напомню, Realme 14 Pro получил рейтинг IP68/69 и сертификацию MIL-STD-810H, тогда как Pro Lite не имеет ни того, ни другого.

Realme 14 Pro Lite предлагается в цветах Glass Gold и Glass Purple в двух вариантах хранилища (объем ОЗУ одинаков – 8 Гб). Версия 8 ГБ/128 ГБ оценена в 21 999 индийских рупий, вариант 8 ГБ/256 ГБ – 23 999 индийских рупий. Новинка уже доступна в Индии через Flipkart и индийский веб-сайт Realme.