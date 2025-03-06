Анонсы: Vivo T4x поставляется с емкой батареей и 50-мегапиксельной основной камерой

06.03.2025, MForum.ru

Как и ожидалось, в Индии состоялся анонс смартфона Vivo T4x. Новинка представляет собой доступный смартфон с емкой батареей в качестве основного преимущества.

Vivo T4x базируется на чипсете Dimensity 7300 в сочетании с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти. Диагональ экрана 6,72 дюйма, разрешение Full HD+, частота обновления до 120 Гц, а пиковая яркость – 1050 нит. В круглом вырезе экрана разместилась 8 Мп сэлфи-камера.

Разрешение основного сенсора тыловой камеры Vivo T4x – 50 Мп. Отдельно отметим динамическую подсветку, которая может работать как индикатор уведомлений или обеспечивать больше освещения при некоторых портретных снимках.

Емкость батареи с Vivo T4x оставляет 6500 мАч, что является первым случаем использования столь емких батарей для серии vivo T. Мощность быстрой зарядки – 44 Вт. В программной части Vivo T4x работает на Android 15 с Funtouch 15 сверху.

Отметим, что Vivo T4x соответствует стандарту IP64 в части защиты от пыли и влаги, а также ряду требований американского военного стандарта MIL-STD-810H. Доступны два варианта цвета — Pronto Purple и Marine Blue.

Начальная цена телефона составляет 13 999 индийских рупий (160 долларов США) за вариант 6/128 ГБ. Версия vivo T4x на 8/128 ГБ обойдется в 14 999 индийских рупий (172 доллара США), а самая мощная версия на 8/256 ГБ оценена 16 999 индийских рупий (195 долларов США). Первые продажи запланированы на 12 марта, когда телефон появится в интернет-магазине vivo Flipkart и в некоторых офлайн-магазинах.