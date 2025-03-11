Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ

MForum.ru

Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ

11.03.2025, MForum.ru

После серии тизеров, смартфон Vivo Y300i представлен официально. Vivo Y300i базируется на чипсете Snapdragon 4 Gen 2 и оснащен одним из самых больших аккумуляторов в портфолио Vivo. Новинка появилась на сайте China Telecom.

Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ

Vivo Y300i оснащен 6,68-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления до 120 Гц.

Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ

Чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 сочетается с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, объем хранилища составляет 256 ГБ или 512 ГБ. В программной части Vivo Y300i работает на Android 15, и поскольку он предназначен для Китая, на нем установлен пользовательский интерфейс OriginOS, предназначенный только для внутреннего рынка.

Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ

На задней панели расположены две камеры. Разрешение основного сенсора – 50 Мп, апертура объектива – f/1.8. Для селфи предназначена камера разрешением 5 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт, но беспроводной зарядки нет.

Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ

Vivo Y300i поставляется в черном, титановом и синем цветах. Стартовая цена составляет 1499 юаней (около 205 долларов США), а первые продажи запланированы на пятницу, 14 марта.

Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

10.03. [Новинки] Слухи: Стали известны основные подробности о Xiaomi Civi 5 Pro / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Vivo T4x поставляется с емкой батареей и 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 4G с АКБ 6500 мАч представлен в Бангладеш / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

11.03. [Новинки] Слухи: Realme P3 Ultra получит характеристики флагманского уровня / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Стали известны основные подробности о Xiaomi Civi 5 Pro / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 50 и Note 50 Pro с емкими АКБ / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) представлен официально / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Vivo T4x поставляется с емкой батареей и 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Новейшие iPad Air поставляются с чипом M3 от Apple / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается! / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: