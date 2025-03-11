Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ

MForum.ru
11.03.2025,
После серии тизеров, смартфон Vivo Y300i представлен официально. Vivo Y300i базируется на чипсете Snapdragon 4 Gen 2 и оснащен одним из самых больших аккумуляторов в портфолио Vivo. Новинка появилась на сайте China Telecom.
Vivo Y300i оснащен 6,68-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления до 120 Гц.
Чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 сочетается с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, объем хранилища составляет 256 ГБ или 512 ГБ. В программной части Vivo Y300i работает на Android 15, и поскольку он предназначен для Китая, на нем установлен пользовательский интерфейс OriginOS, предназначенный только для внутреннего рынка.
На задней панели расположены две камеры. Разрешение основного сенсора – 50 Мп, апертура объектива – f/1.8. Для селфи предназначена камера разрешением 5 Мп.
Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт, но беспроводной зарядки нет.
Vivo Y300i поставляется в черном, титановом и синем цветах. Стартовая цена составляет 1499 юаней (около 205 долларов США), а первые продажи запланированы на пятницу, 14 марта.
© Антон Печеровый,
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