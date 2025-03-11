Слухи: Realme P3 Ultra получит характеристики флагманского уровня

MForum.ru
11.03.2025,
В прошлом месяце Realme представила в Индии смартфоны Realme P3 Pro и Realme P3x. На прошлой неделе компания начала тизерить появление P3 Ultra. Теперь бренд подтвердил, что P3 Ultra (вместе со стандартной версией Realme P3) будет представлен 19 марта.
Ожидается, что Realme P3 Ultra станет самым мощным устройством в серии P3. Он дебютирует как первый в мире телефон на базе чипсета Dimensity 8350 Ultra, который набрал впечатляющие 1,45 миллиона баллов в AnTuTu. SoC будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 3.1.
Смартфон предназначен для любителей игр, поскольку он предлагает частоту дискретизации сенсора 2500 Гц и поддержку игрового процесса со скоростью 90 кадров в секунду. Также подтверждено, что устройство оснащено системой охлаждения VC площадью 6050 мм² и поддерживает запись видео 4K 60 кадров в секунду.
За автономность Realme P3 Ultra отвечает АКБ емкостью 6000 мАч в паре с зарядкой AI Bypass мощностью 80 Вт.
Стандартный Realme P3 будет предлагать дисплей AMOLED с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Он будет оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 4 и аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.
Устройство будет поддерживать игровой процесс со скоростью 90 кадров в секунду в BGMI и соответствовать рейтингу IP69 в части защиты от пыли и влаги. Также упоминается «система охлаждения аэрокосмического класса», которая «делает его надежным выбором для игр и повседневного использования».
Искатели утечек предполагают, что P3 может быть переименованной версией Realme Neo 7x 5G, которая недавно была запущена в Индии.
Информации о ценах нет, но высказываются предположения, что P3 Ultra будет позиционироваться ниже 30 000 рупий, а P3 может появиться с ценой порядка 20 000 рупий.
© Антон Печеровый,
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