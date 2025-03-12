Анонсы: Vivo Y29s 5G представлен с Dimensity 6300 и знакомым дизайном

12.03.2025, MForum.ru

Vivo Y29s 5G – третий представитель серии Y29. Новинка получила знакомый дизайн, соответствующий недавно выпущенному Vivo Y04. Однако, относительно этой модели, есть отличия в ключевых спецификациях. Главное – чипсет Dimensity 6300, что позволяет ей работать в сетях 5G.

Объем ОЗУ Vivo Y29s 5G составляет 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. В программной части новинка работает под управлением последней версии Funtouch OS 15 на базе Android 15, тогда как Y04 был выпущен с версией Funtouch OS 14 на базе Android 14. Также отметим основную камеру разрешением 50 Мп, к которой присоединяется вспомогательный VGA-сенсор.

Остальные характеристики аналогичны Y04, включая 6,74-дюймовый ЖК-дисплей (HD+ 90 Гц), аккумулятор емкостью 5500 мАч с зарядкой 15 Вт и рейтингом IP64. Vivo Y29s поставляется в цветах Titanium Gold и Jade Green. Подробности о ценах и доступности пока не опубликованы.