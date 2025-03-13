Слухи: Google Pixel 9a замечен на новых фото

13.03.2025, MForum.ru

За последнее время Google Pixel 9a уже не раз становился героем различных утечек. Источником новой информации о новинке стал производитель чехлов Spigen.

На Spigen India появился чехол Ultra Hybrid Back Cover для модели Pixel 9a. Ранее этот чехол стал доступен для других моделей серии Pixel 9.

Ожидается, что Pixel 9a будет выпущен с 6,28-дюймовым FHD+ OLED-экраном, чипсетом Google Tensor G4, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. На задней панели разместится двойная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором и 13-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольной оптикой. Емкость АКБ составит 5100 мАч. ОС – Android 15 из коробки.