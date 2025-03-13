Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор расширил сеть в 6 населенных пунктах

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор расширил сеть в 6 населенных пунктах

13.03.2025, MForum.ru

МТС подключила услуги LTE в шести населенных пунктах центральной части Красноярского края - в поселки Красный Пахарь, Чистые пруды, Красные ключи, в села - Еловка и Подсопки, в деревни Малиновка и Комарово. В этих поселениях живут 2.5 тысячи человек.

 

 

«С запуском сети современными цифровыми сервисами смогут пользоваться не только местные жители, но и предпринимательское сообщество. Отечественные ИТ-решения по управлению производственными процессами помогут сельхозпредприятиям Сухобузимского, Балахтинского и Емельяновского районов, известных аграрными успехами в регионе и за его пределами, оптимизировать ресурсы и быть более конкурентоспособными. Мы отмечаем растущее потребление мобильного интернета в сельской местности, поэтому продолжаем развивать свою сеть на территории региона, модернизируя и расширяя ее не только в городах, но и в небольших населённых пунктах», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС развернула сеть LTE для жителей 12 населенных пунктов Канского и Назаровского районов края — деревень Ярлыково, Медведск, Новая Сокса, Леонтьевка и Ашкаул, поселков Красногорский, Предгорный, Малые пруды, Бошняково и Сухая речка, а также сел Большой Сереж и Астафьевка.

В результате доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 5 тысяч жителей региона.

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теги: МТС Красноярский край развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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