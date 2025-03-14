Слухи: Появились официальные рендеры Motorola Edge 60 Fusion

14.03.2025, MForum.ru

По слухам, Motorola Edge 60 Fusion станет самым доступным устройством в линейке Edge 60. Цена новинки в Европе составит 350 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Edge 60 Fusion, как следует из названия, является преемником Edge 50 Fusion, выпущенного в прошлом году. По сравнению с Edge 50 Fusion, Edge 60 Fusion, похоже, получил третью камеру сзади. Дисплей по-прежнему изогнут по бокам, рамки немного тоньше, остров камеры другой, включив светодиодную вспышку в один из четырех кругов. К сожалению, никаких спецификаций пока не раскрыто.