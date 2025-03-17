Слухи: Apple заменит iPhone 17 Pro Max на 17 Ultra

17.03.2025, MForum.ru

Как сообщается, Apple готовится выпустить iPhone 17 Ultra в этом году. Впрочем, мы об это уже слышали ранее. Подобные слухи ходили перед выпуском iPhone 15 и iPhone 16. Тогда утверждалось, что Ultra либо заменит Pro Max, либо будет еще выше.

Согласно отчету в блоге Naver, предстоящий iPhone 17 Ultra заменит Pro Max. Утверждение основано на анализе рынка цепочки поставок, предполагающем, что Apple готовится выпустить телефон с новыми аппаратными функциями. В частности, Ultra будет использовать меньший Dynamic Island. Также в отчете говорится, что Ultra будет единственным, кто получит систему охлаждения с испарительной камерой, он будет иметь большую батарею, чем прошлогодний Pro Max. Но в результате он также будет толще.

Для кого-то такая логика может показаться натяжкой, но Apple использует обозначение Ultra для некоторых своих продуктов, таких как Apple Watch Ultra или чип M3 Ultra. Кроме того, предложение iPhone Ultra с существенным обновлением оборудования дает Apple свободу действий для повышения цены телефона и потенциального увеличения прибыли. Впрочем, пока рано делать какие-либо выводы о соответствии данной информации реальному положению дел.