Анонсы: Oppo A5 и A5 Energy представлены официально

MForum.ru
19.03.2025,
Oppo выпустила A5 Pro в Китае в конце 2024 года, теперь к семейству присоединились еще два устройства: Oppo A5 и Oppo A5 Energy Edition.
Oppo A5 оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 1 и 6,7-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. На дисплее есть вырез для 8-мегапиксельной камеры, под экраном расположен сканер отпечатков пальцев. Программная часть – Android 15.
На задней панели Oppo A5 размещен большой остров с четырьмя кругами, но только два из них содержат камеры — основной объектив на 50 МП и помощник для портретной съемки разрешением 2 МП. Третий кружок предназначен для светодиодной вспышки, а четвертый служит элементом дизайна без какой-либо функциональности.
Емкость АКБ – 6500 мАч, мощность быстрой зарядки – 45 Вт. Oppo A5 сертифицирован по стандарту IP69 и предлагает 360-градусный NFC. Вес новинки – 185 граммов, толщина составляет 7,65 мм.
Oppo A5 поставляется в трех цветах — Zircon Black (фиолетовый оттенок), Crystal Diamond (розоватый оттенок) и Blue. Цены составляют 1299 юаней ($180) за версию 8/128 ГБ, 1499 юаней ($210) за 8/256 ГБ, 1799 юаней ($250) за 12/256 ГБ и 1999 юаней ($275) за 12/512 ГБ.
В набор спецификаций Oppo A5 Energy Edition входят чипсет Dimensity 6300, 6,67-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+ и комбинированная камера 50 МП + 2 МП на задней панели. Это определенно более доступный вариант по сравнению с обычным Oppo A5, и даже емкость аккумулятора скоромнее — 5800 мАч с проводной зарядкой 45 Вт. Зато сохранились ColorOS 15, 360-градусный NFC, сертификация IP69 и «прочность военного класса».
Oppo A5 Energy Edition доступен в цветах Amber Black (коричневатый оттенок), Jade Green (зеленый) и Agate Powder (розовый градиент). Телефон стоит 1199 юаней ($165) за вариант 8/256 ГБ, 1399 юаней ($195) за 12/256 ГБ и 1599 юаней ($220) за 12/512 ГБ.
© Антон Печеровый,
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