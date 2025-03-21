Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий

MForum.ru
21.03.2025,
Vivo выпустила смартфон с номером модели Y19 в 2019 году. Далее в октябре 2024 был представлен Y19s, а в марте 2025 года пришло время Vivo Y19e, новейшего представителя серии Y.
Vivo Y19e построен на базе SoC Unisoc T7225 и работает под управлением Funtouch OS 14 поверх Android 14. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD (предусмотрен специальный слот).
Vivo Y19e оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ 90 Гц и аккумулятором 5500 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт. Для фотосъемки предусмотрены три камеры: 5-мегапиксельная селфи-камера, 13-мегапиксельная основная, также неназванный вспомогательный модуль на задней панели. Из прочего отметим в активе Y19e функции AI Erase и AI Photo Enhance.
Vivo Y19e получил боковой сканер отпечатков пальцев, рейтинг IP64 и сертификацию MIL-STD-810H. Новинка поставляется в цветах Majestic Green и Titanium Silver. Цена составляет 7999 индийских рупий (90 долларов США/85 евро), продажи в Индии уже начались.
© Антон Печеровый,
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