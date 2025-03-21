Анонсы: Google представила Pixel 9a с чипсетом Tensor G4

21.03.2025, MForum.ru

Google официально анонсировала Pixel 9a, самого доступного представителя серии Pixel 9. Продажи в США начнутся уже в апреле, цена составит 499 долларов.

Google Pixel 9a отличается тем же языком дизайна, что и другие устройства серии Pixel 9. Спереди находится панель закрытая Corning Gorilla Glass 3 с плоскими краями, которые переходят в плоскую алюминиевую рамку. Сзади – плоская поликарбонатная панель, которая завершает плоский внешний вид. Это большой отход от закругленных краев его предшественника Pixel 8a. Google Pixel 9a также соответствует стандарту IP68 по защите от пыли и воды.

Google Pixel 9a оснащен 6,3-дюймовым pOLED-дисплеем разрешением 2424x1080 с частотой обновления до 120 Гц. Дисплей поддерживает HDR, но с ограниченной 8-битной глубиной цвета. При этом экран способен выдавать 1800 нит яркости в HDR-контенте (измерено на 100% площади отображения) и до 2700 нит пиковой яркости (измерено на 5% площади отображения). Также отметим оптический сканер отпечатка пальцев.

Google Pixel 9a базируется на новом чипе Google Tensor G4 с сопроцессором безопасности Titan M2. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб.

Google Pixel 9a получил переработанную систему камер. Старый 64-мегапиксельный блок на Pixel 7a и 8a был заменен на 48-мегапиксельную камеру f1.7 с Quad PD Dual Pixel AF и OIS. Сенсор способен записывать видео в формате 4K со скоростью до 60 кадров в секунду. Два оставшихся сенсора аналогичны Pixel 8a – 13 Мп сверхширокоульный сенсор тыловой камеры и 8 Мп фронтальная камера с записью 4К-видео при частоте 30 кадров в секунду.

Отметим, что Pixel 9a получил несколько новых функций фотосъемки. Это первый телефон серии A с опцией макрофокуса, которая позволяет вам снимать детали с близкого расстояния. Также это первый телефон серии A, который поддерживает функцию астрофотографии от Google.

Google Pixel 9a оснащен более крупной литий-ионной батареей емкостью 5100 мАч с заявленным временем автономной работы более 30 часов. Он поддерживает «быструю» проводную зарядку (23 Вт), а также беспроводную зарядку Qi.

Google Pixel 9a поставляется с Android 15 «из коробки» со всеми новыми функциями искусственного интеллекта от Google. Как и другие устройства Pixel, новинка будет получать семь лет обновлений ОС и безопасности с момента запуска.

Google Pixel 9a выпускается в четырех цветах: Obsidian, Porcelain, Iris и Peony, хотя не все цвета будут доступны в каждом регионе.