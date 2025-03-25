Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ

25.03.2025, MForum.ru

Компания OnePlus работает над компактным смартфоном OnePlus 13T. Новинка будет оснащена 6,3-дюймовым экраном (аналогично Oppo Find X8S). Новая утечка о OnePlus 13T раскрыла емкость аккумулятора, невероятную для его размера.

Oppo Find X8s и iPhone, фото Digital Chat Station

Согласно новому слуху из Китая, 13T может получить батарею емкостью 6200 мАч (с поддержкой проводной зарядки 80 Вт). Для сравнения, гораздо более крупный OnePlus 13 получил АКБ емкостью 6000 мАч. Таким образом, АКБ емкостью 6200 мАч в более компактном устройстве действительно заслуживает внимания.

Прошлые слухи не были единодушны относительно количества камер, которые получит этот смартфон: две или три. В любом случае разрешение основного сенсора составит 50 Мп, второй сенсора – 50 Мп с телеобъективом и 2-кратным оптическим зумом. А если у новинки будет и третья камера, то это сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 Мп.

Из прочих характеристик OnePlus 13T упоминаются чипсет Snapdragon 8 Elite, экран разрешением «1,5K» и встроенный оптический сканер отпечатков пальцев. Также ожидается, что он получит металлическую рамку и стеклянную заднюю панель. Анонс OnePlus 13T ожидается в апреле, но информации о планах вывода устройства на глобальный рынок пока нет.