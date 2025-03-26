Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах

26.03.2025, MForum.ru

Oppo готовится выпустить ряд новых продуктов китайского рынка, включая флагманский планшет Oppo Pad 4 Pro. Свежие тизеры подтвердили параметры экрана этой новинки.

Согласно тизеру Oppo Pad 4 Pro будет оснащен 13,2-дюймовым дисплеем разрешением 3,4K и пиковой яркостью 900 нит. Oppo также обещает низкое излучение синего света и отсутствие мерцания панели. Также тизер показывает тонкие рамки экрана.

Также есть подробности о цвете и объемах памяти. Ожидается, Oppo Pad 4 Pro поступит в продажу в трех цветовых вариантах (Morning Light, Galaxy Silver и Space Gray) и четырех конфигурациях памяти (8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ).

Ранее в этом месяце Oppo Pad 4 Pro был замечен на платформе GeekBench. Благодаря этому стало известно об ОС Android 15 «из коробки», чипсете Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и 16 ГБ оперативной памяти. Также в утечках была раскрыта емкость АКБ, которая составит 12 000 мАч, и мощность быстрой зарядки 80 Вт.

Ожидается, что Oppo Pad 4 Pro дебютирует в Китае 10 апреля 2025 года, вместе с Find X8 Ultra, Find X8s, Find X8s+ и Watch X2 Mini.