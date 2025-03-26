Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - первые БС Иртея установлены в Богучанском, Емельяновском и Тасеевском районах, в Дивногорске и в Назарово

MForum.ru
26.03.2025,
МТС сообщает о запуске первых БС Иртея в Красноярском крае. Первыми в Красноярском крае протестировали работу отечественного LTE жители села Устюг. Это одно из старейших поселений региона, основанное в 1756 году переселенцами из деревни Монастырщина Енисейского уезда (ныне — село Рождественское). Сейчас в Устюге проживают более тысячи человек, здесь функционирует средняя школа, сельская участковая больница, дом культуры и библиотека.
Запуск 5 отечественных базовых станций в Красноярском крае — часть масштабного общероссийского проекта. Первые базовые станции Иртея заработали в сети МТС в декабре 2024 года. Новое оборудование запущено в разных климатических зонах — от Крайнего Севера до европейской части и юга России.
«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства в Красноярском крае станет по-настоящему неоценимым для развития отрасли в нашей стране. Масштабы региона позволяют использовать новое оборудования в различных климатических зонах — в таежных лесах, степи, тундре и даже арктических пустынях. Опыт использования оборудования на реальной сети позволит точнее определить дальнейшие работы для максимально полного удовлетворения потребностей операторов. Мы же продолжим развивать качество связи МТС в городах и малых населенных пунктах края», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Красноярский край МТС
--
Публикации по теме:
25.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - новые БС построены в садовых товариществах Железногорска и Емельяновского района / MForum.ru
13.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор расширил сеть в 6 населенных пунктах / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - покрытие появилось в 6 населенных пунктах Канского района / MForum.ru
10.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - услуги LTE появились в Бакчете, Михайловке, Антропово и Костеньках / MForum.ru
30.01. [Новости компаний] Красноярский край: МТС запустил сеть LTE еще в 9 населенных пунктах на юге края / MForum.ru
26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Shark дебютирует с дисплеем 120 Гц и аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Google представила Pixel 9a с чипсетом Tensor G4 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Infinix Note 50x представят 27 марта / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 и A5 Energy представлены официально / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Будущий смартфон Itel 5G призван сделать искусственный интеллект доступным / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme P3 с чипсетом Snadragon 6 Gen 4 и дизайном Mecha / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 4G оснастили аккумулятором 6500 мАч и зарядкой 90 Вт / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 Pro 4G на базе Snapdragon 6s 4G Gen 1 представлен официально / MForum.ru
17.03. Слухи: Раскрыты цены и варианты памяти серии Samsung Galaxy Tab S10 FE / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Apple заменит iPhone 17 Pro Max на 17 Ultra / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Появились официальные рендеры Motorola Edge 60 Fusion / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Oppo выпустит Find X8S с дисплеем 6,3 дюйма / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 Pro (4G) представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 9a замечен на новых фото / MForum.ru