Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - первые БС Иртея установлены в Богучанском, Емельяновском и Тасеевском районах, в Дивногорске и в Назарово

26.03.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске первых БС Иртея в Красноярском крае. Первыми в Красноярском крае протестировали работу отечественного LTE жители села Устюг. Это одно из старейших поселений региона, основанное в 1756 году переселенцами из деревни Монастырщина Енисейского уезда (ныне — село Рождественское). Сейчас в Устюге проживают более тысячи человек, здесь функционирует средняя школа, сельская участковая больница, дом культуры и библиотека.

Запуск 5 отечественных базовых станций в Красноярском крае — часть масштабного общероссийского проекта. Первые базовые станции Иртея заработали в сети МТС в декабре 2024 года. Новое оборудование запущено в разных климатических зонах — от Крайнего Севера до европейской части и юга России.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства в Красноярском крае станет по-настоящему неоценимым для развития отрасли в нашей стране. Масштабы региона позволяют использовать новое оборудования в различных климатических зонах — в таежных лесах, степи, тундре и даже арктических пустынях. Опыт использования оборудования на реальной сети позволит точнее определить дальнейшие работы для максимально полного удовлетворения потребностей операторов. Мы же продолжим развивать качество связи МТС в городах и малых населенных пунктах края», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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теги: развитие сетей Красноярский край МТС

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