Слухи: iQOO Z10 будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт

MForum.ru
27.03.2025,
Ранее в этом месяце iQOO представила смартфон iQOO Neo 10R в Индии, теперь бренд активно тизерит Z10, анонс которого состоится 11 апреля. Новинка получит самый емкий АКБ среди всех смартфонов бренда, а новый тизер раскрывает данные о быстрой зарядке.
iQOO Z10 оснащен батареей емкостью 7300 мАч. Однако изюминкой является подтвержденная поддержка FlashCharge мощностью 90 Вт, что позволит полностью зарядить устройство всего за 33 минуты. Причем, несмотря на огромную батарею, iQOO Z10 будет отличаться тонким дизайном (7,89 мм).
iQOO подтвердил, что Z10 будет оснащен изогнутой AMOLED-панелью. Купить новинку можно будет в двух оттенках: Glacier Silver и Stellar Black. Остальные подробности пока не раскрываются.
Ранее SmartPrix поделился скриншотами тестов AnTuTu для iQOO Z10. На одном из скриншотов указан номер модели Z10 – I2407. Согласно данным бенчмарка аппаратная основа – Snapdragon 7s Gen 3, результат 765 234 балла. По неофициальным данным объем ОЗУ составит до 12 Гб, встроенной памяти 256 Гб (UFS 2.2).
Что касается цен, вероятный диапазон для Z10 составит от 20 000 до 25 000 рупий в Индии. Также 11 апреля ожидается анонс iQOO Z10x (вероятно является переименованной или улучшенной версией Vivo T4x 5G).
© Антон Печеровый,
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