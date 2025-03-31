Анонсы: Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

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Анонсы: Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

31.03.2025, MForum.ru

Poco выпустила первый смартфон, получивший приставку «Ultra» к названию. И действительно, Poco F7 Ultra — первый смартфон Poco, который выйдет с текущим флагманским чипсетом, а не с топовым чипом прошлого года.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

Таким образом, новинка, основанная на Snapdragon 8 Elite, на поколение впереди Poco F6 Pro, который был оснащен Snapdragon 8 Gen 2. Напомню, если сравнивать с 8 Gen 3, Elite использует на 45% более быстрый центральный процессор и на 40% более быстрый графический процессор. По сравнению с 8 Gen 2 прирост производительности еще более впечатляющий.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

Но это еще не все. Poco F7 Ultra стал первым в семействе смартфоном, оснащенным специализированным графическим чипом VisionBoost D7. Этот 12-нм чип может масштабировать разрешение, генерировать кадры и игровой HDR. Кстати, он работает в YouTube и Netflix, а не только в играх.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

В играх Snapdragon и VisionBoost в сочетании могут запускать Genshin Impact с разрешением 2K Super Resolution и частотой 120 кадров в секунду без снижения производительности даже после часа игры. Конечно, следует отдать должное LiquidCool Technology 4.0 — двухканальной системе с очень большой тепловой трубкой (5400 мм²), что позволяет снизить температуру чипсета на 3 °C. Для сравнения, F7 Pro нацелен на 90 кадров в секунду в Genshin Impact.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

Кроме того, Surge G1 заботится об аккумуляторе емкостью 5300 мАч, а Surge P3 занимается зарядкой — 120 Вт HyperCharge может зарядить аккумулятор до 100% всего за 34 минуты. Также есть 50 Вт беспроводной HyperCharge, если вам не хочется подключаться к сети. Оба чипа помогают продлить срок службы аккумулятора, и он будет иметь не менее 80% своей первоначальной емкости после 1600 циклов зарядки.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

Обозначение «Ultra» относится не только к производительности, но и камере, ставшей самой лучше для устройств Poco. Основной сенсор – 50-мегапиксельный Light Fusion 800 (1/1,55 дюйма, 1,0 мкм пикселей) с объективом f/1,6 и оптической стабилизацией изображения. Приложение камеры имеет переключатели для нескольких фокусных расстояний, таких как 35 мм и 48 мм, которые обрабатываются этим датчиком.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

Также есть плавающий объектив телеобъектива, который с собственным фокусным расстоянием 60 мм (2,5x) и переключением на 120 мм (5x) благодаря своему 50-мегапиксельному датчику. Телекамера также оснащена оптической стабилизацией изображения и может делать теле-макроснимки на 10 см. Кроме того присутствует 32-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая охватывает поле зрения 120°. Так же 32 Мп сенсор используется для селфи.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

Poco F7 Ultra оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 и разрешением 1440 x 3200 точек и 12-битными цветами. Для защиты экрана используется собственная разработка – Poco Shield Glass. Дисплей обычно достигает яркости в 1800 нит, но может достигать пика в 3200 нит. Высокочастотная ШИМ-регулировка яркости (3840 Гц) обеспечивает 16 000 уровней яркости. Нормальная частота касания составляет 480 Гц, но она может достигать 2560 Гц при необходимости — плавное отслеживание ввода обеспечивается чипом VisionBoost D7.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

Также отметим защиту от влаги по классу IP68, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем (еще одно обновление, у F6 Pro был оптический сканер), NFC, ИК-порт, двухчастотный GPS и стереодинамики. Толщина Poco F7 Ultra составляет 8,4 мм, а вес — 212 г.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

Poco F7 Ultra доступен в двух цветах: черном и желтом. На выбор предлагаются две конфигурации памяти: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1. Цены начинаются от $649 за комплектацию 12/256 ГБ и достигают $699 комплектацию 12/512 ГБ. Прием предзаказов с дополнительным бонусом $50 уже начался. Старт продаж назначен на 10 апреля.

Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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