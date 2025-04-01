Анонсы: Представлены Vivo Y300 Pro+ и Y300t с емкими АКБ

01.04.2025, MForum.ru

В Китае представлены новинки Y от Vivo, привлекающие внимание емкими АКБ. Vivo Y300 Pro+ получил аккумулятор емкостью 7300 мАч, а Y300t – АКБ 6500 мАч с зарядкой 44 Вт.

Y300 Pro+ оснащен самым большим аккумулятором, установленным на телефоне Vivo на сегодняшний день. Это кремний-углеродный аккумулятор третьего поколения с плотностью энергии 838 Вт•ч/л. Vivo утверждает, что вы можете получить более 25 часов воспроизведения видео, 14,7 часов онлайн-игр и почти 15 часов навигации по карте.

Аккумулятор Vivo Y300 Pro+ также может использоваться в качестве внешнего аккумулятора благодаря возможности обратной зарядки OTG со скоростью зарядки до 7,5 Вт. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью до 90 Вт с помощью комплектного зарядного устройства и рассчитан на мощность до 55 Вт по протоколу PPS.

Vivo Y300 Pro+ оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Панель включает в себя встроенный оптический сканер отпечатков пальцев и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Основа аппаратной части чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 в дополненный 8/12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

На задней панели Vivo Y300 Pro+ находится 50-мегапиксельная основная камера (LYT-600) и 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины сцены. Телефон получил степень защиты IP64 от пыли и воды и работает под управлением OriginOS 5 на базе Android 15.

Vivo Y300 Pro+ поставляется в черном, серебристом и розовом цветах. Стоимость комплектации 8/128 ГБ начинается от 1799 юаней (248 долларов США), самая дорогая версия 12/512 ГБ оценена в 2499 юаней (344 доллара США). Телефон доступен в официальном магазине vivo China, начало продаж запланировано на 3 апреля.

Vivo Y300t также оснащен довольно емким АКБ 6500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт и обратной зарядкой OTG. Данный смартфон является ребрендингом vivo t4x, который был выпущен в Индии в начале этого месяца. Vivo Y300t оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7300, 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем (FHD+ 120 Гц) и 50-мегапиксельной основной камерой. Программное обеспечение – OriginOS 5 на базе Android 15.

Vivo Y300t доступен в черном, белом и синем цветах. Цены в Китае начинаются от 1199 юаней (165 долларов США) за комплектацию 8/128 ГБ и доходят до 1699 юаней (234 доллара США) за версию 12/512 ГБ.