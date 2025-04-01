Анонсы: Vivo V50e получил мощную фоточасть и выдержал 42 000 падений

MForum.ru
01.04.2025,
Vivo и Amazon India готовятся выпустить новый среднебюджетный смартфон vivo V50e. У новинки уже есть страница на vivo.com и amazon.in, где представлен его дизайн и основные характеристики.
Дизайн похож на дизайн vivo S20, хотя эти два телефона не одинаковы. V50e имеет изогнутый дисплей с четырьмя краями, что доступно только на S20 Pro (у S20 плоский дисплей).
Спереди Vivo V50e оснастили сверхширокой селфи-камерой 50 МП с режимами 0,8x и 1,0x (более широкий режим составляет 106°, согласно мелкому шрифту). Новинка будет включать функцию под названием «Свадебная портретная студия», которая применяет забавные фильтры и рамки (эта функция также доступна на V50).
Основная камера на задней панели Vivo V50e основана на 50-мегапиксельном датчике Sony IMX882 (1/2”) с оптической стабилизацией изображения. Vivo описывает ее как «мультифокальную камеру», поскольку она поддерживает режимы 1x, 1.5x и 2x для портретных снимков. Также присутствуют сверхширокоугольная камера 116° и Aura Light (кольцевая подсветка vivo). Как тыловая, так и фронтальная камеры новинки поддерживают запись видео 4K.
В части защиты от влаги и пыли V50e получил рейтинг IP68 и IP69, что лучше, чем у обоих телефонов S20 (у них только IP64, как и у V40e). Кроме того, Vivo V50e был присвоен пятизвездочный рейтинг SGS за устойчивость к падениям (он выдержал 42 000 испытаний на падение, имитирующих всевозможные сценарии).
Остальные подробности пока официально не раскрыты, но ранее попавшая в сеть информация показывает, что Vivo V50e будет использовать иную аппаратную часть, нежели S20 на который он похож внешне.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
01.04. [Новинки] Анонсы: Представлены Vivo Y300 Pro+ и Y300t с емкими АКБ / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 4G оснастили аккумулятором 6500 мАч и зарядкой 90 Вт / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V50e получил мощную фоточасть и выдержал 42 000 падений / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Представлены Vivo Y300 Pro+ и Y300t с емкими АКБ / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 50x с прочным корпусом и большой батареей / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт / MForum.ru
26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Shark дебютирует с дисплеем 120 Гц и аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Google представила Pixel 9a с чипсетом Tensor G4 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Infinix Note 50x представят 27 марта / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 и A5 Energy представлены официально / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Будущий смартфон Itel 5G призван сделать искусственный интеллект доступным / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme P3 с чипсетом Snadragon 6 Gen 4 и дизайном Mecha / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 4G оснастили аккумулятором 6500 мАч и зарядкой 90 Вт / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 Pro 4G на базе Snapdragon 6s 4G Gen 1 представлен официально / MForum.ru