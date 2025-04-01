Анонсы: Vivo V50e получил мощную фоточасть и выдержал 42 000 падений

01.04.2025, MForum.ru

Vivo и Amazon India готовятся выпустить новый среднебюджетный смартфон vivo V50e. У новинки уже есть страница на vivo.com и amazon.in, где представлен его дизайн и основные характеристики.

Дизайн похож на дизайн vivo S20, хотя эти два телефона не одинаковы. V50e имеет изогнутый дисплей с четырьмя краями, что доступно только на S20 Pro (у S20 плоский дисплей).

Спереди Vivo V50e оснастили сверхширокой селфи-камерой 50 МП с режимами 0,8x и 1,0x (более широкий режим составляет 106°, согласно мелкому шрифту). Новинка будет включать функцию под названием «Свадебная портретная студия», которая применяет забавные фильтры и рамки (эта функция также доступна на V50).

Основная камера на задней панели Vivo V50e основана на 50-мегапиксельном датчике Sony IMX882 (1/2”) с оптической стабилизацией изображения. Vivo описывает ее как «мультифокальную камеру», поскольку она поддерживает режимы 1x, 1.5x и 2x для портретных снимков. Также присутствуют сверхширокоугольная камера 116° и Aura Light (кольцевая подсветка vivo). Как тыловая, так и фронтальная камеры новинки поддерживают запись видео 4K.

В части защиты от влаги и пыли V50e получил рейтинг IP68 и IP69, что лучше, чем у обоих телефонов S20 (у них только IP64, как и у V40e). Кроме того, Vivo V50e был присвоен пятизвездочный рейтинг SGS за устойчивость к падениям (он выдержал 42 000 испытаний на падение, имитирующих всевозможные сценарии).

Остальные подробности пока официально не раскрыты, но ранее попавшая в сеть информация показывает, что Vivo V50e будет использовать иную аппаратную часть, нежели S20 на который он похож внешне.