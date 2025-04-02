Анонсы: Motorola Edge 60 Fusion представлен с изогнутым дисплеем и рейтингом IP69

MForum.ru
02.04.2025,
Motorola представила первый смартфон серии Edge 60, получивший Moto AI «из коробки». Новинка называется Motorola Edge 60 Fusion.
Motorola Edge 60 Fusion оснащен 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем с цветами Pantone Validated. Изогнутая форма плавно переходит в рамку, а затем в заднюю часть. Кстати, задняя часть представлена в различных вариантах отделки из веганской кожи и текстиля с оттенками, подобранными совместно с Институтом цвета Pantone.
Дисплей довольно впечатляющий для своего класса — панель P-OLED с частотой 120 Гц имеет более высокое разрешение, чем у предшественника (1220 x 2712 пикселей против 1080p+), и может достигать пиковой яркости 4500 нит при просмотре HDR-контента. Кстати, яркость регулируется с помощью DC-димминга на более низких уровнях, чтобы избежать мерцания. Дисплей представляет собой 10-битную панель со 100% покрытием DCI-P3 и поддержкой HDR10+. Он защищен стеклом Gorilla Glass 7i.
Говоря о защите, также отметим, что новый Fusion получил рейтинг IP68/IP69 и может выдерживать погружение в пресную воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут, а также струи воды под высоким давлением. Дисплей может распознавать мокрые пальцы. Кроме того, новинка протестирована на соответствие стандарту MIL-STD-810H.
Аппаратная часть Moto Edge 60 Fusion основана на Dimensity 7300 или 7400, в зависимости от региона (хотя разница между этими чипами невелика). Чипсет будет работать в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти.
Из коробки Moto Edge 60 Fusion будет работать под управлением Android 15 с функциями Moto AI, которые включают транскрибирование и суммирование аудио, а также Magic Canvas, который генерирует изображения на основе текстовых подсказок.
Задняя камера основана на том же 50-мегапиксельном сенсоре Sony Lytia 700C, что и у Edge 50 Fusion. Он поддерживает OIS, а Photo Enhancement Engine может автоматически регулировать настройки в зависимости от сцены (например, Adaptive Stabilization регулирует стабилизацию, Action Shot управляет выдержкой). 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера также поддерживает макроснимки и может фокусироваться на расстоянии до 3 см.
Селфи-камера использует 32-мегапиксельный сенсор (пиксели 0,7 мкм, quad-pixel binning) и способна записывать видео 4K. Партнерство Motorola с Pantone распространяется и на камеры, они прошли сертификацию Pantone Validated и Pantone SkinTone Validated. Точность цветопередачи обеспечивается датчиком освещенности 3-в-1 на задней панели, который также помогает калибровать экспозицию и устранять мерцание.
Региональные различия распространяются на аккумулятор. В некоторых странах будет установлен аккумулятор емкостью 5200 мАч, в других — 5500 мАч. Впрочем, оба варианта больше, чем аккумулятор Edge 50 Fusion емкостью 5000 мАч. Зарядка осуществляется через USB-C с помощью адаптера TurboPower мощностью 68 Вт (входит в комплект поставки в некоторых странах, но не везде). Motorola заявляет, что вам нужно всего 8/9 минут зарядки, чтобы зарядить его на целый день использования. Порт USB-C поддерживает только передачу данных USB 2.0.
Кроме того, телефон получил сертифицированную Hi-Res звуковую систему, но лишился 3,5-мм разъема для наушников. У него есть стереодинамики с Dolby Atmos. Варианты подключения включают 5G (SIM+SIM или SIM+eSIM), Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.4 и NFC.
Подробности о сроках релиза и ценах будут объявлены в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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