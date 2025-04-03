Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 8000 мАч

MForum.ru
03.04.2025,
Несколько дней назад стало известно, что Honor работает над новым устройством среднего класса. Причем эта новинка получит очень большой аккумулятор – 8000 мАч. Новая утечка раскрыла дополнительные подробности.
Каким видит это устройство нейросеть
Honor скоро анонсирует новую линейку под названием Power. Работая над устройствами серии, Honor фокусируется на емкости аккумулятора в линейке Power, при этом сама линейка будет состоять исключительно из устройств среднего класса. Смартфон с аккумулятором емкостью 8000 мАч, возможно, не будет первым в этой линейке. Но вполне логично, что он станет частью этого портфолио Honor Power, учитывая его огромную батарею.
Dgital Chat Station сообщает, что первое устройство Power будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт. По данным источника, первый телефон Honor Power получит номер модели DVD-AN00 и будет поддерживать спутниковые SMS. Если это то же самое устройство с аккумулятором емкостью 8000 мАч, то можно ожидать, что оно будет работать на чипсете серии Snapdragon 7, хотя пока неясно, на каком именно.
© Антон Печеровый,
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