Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Honor Power

MForum.ru

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Honor Power

10.04.2025, MForum.ru

Honor недавно подтвердила, что 15 апреля выпустит смартфон Honor Power в Китае. Последние тизеры не раскрыли ничего существенного о характеристиках. Однако недавний пост надежного информатора Digital Chat Station проливает свет на его чипсет, размер батареи и возможности зарядки.

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Honor Power

Согласно информатору, Honor Power будет оснащен чипсетом SM7550 Qualcomm, который представляет собой не что иное, как чипсет Snapdragon 7 Gen 3. Он также сообщил, что устройство будет оснащено огромной батареей емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт.

В некоторых сообщениях также утверждалось, что Honor Power будет поддерживать обмен сообщениями через спутниковое соединение. Однако другие подробности о телефоне держатся в тайне.

В недавнем прошлом несколько телефонов Honor получили одобрение от органа 3C в Китае. К ним относятся DVD-AN00/AN80, AGN-AN00 и PPG-AN00. Среди них, как говорят, первые две модели поддерживают зарядку 80 Вт, тогда как третья может предложить зарядку 90 Вт. Также было обнаружено с помощью сертификации MIIT, что DVD-AN80 поддерживает спутниковые сообщения, что предполагает, что это устройство может быть будущим телефоном Honor Power.

По слухам Honor работает над множеством других телефонов, таких как Honor GT Pro, серия 400, линейка Honor X70, Magic V2 Flip и Magic V5. GT Pro может быть выпущен вскоре после Power. Серия 400 может быть официально представлена в мае, а за ней в июне последуют новые складные телефоны.

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Honor Power

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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