Анонсы: Oppo Find X8s и Find X8s+ на базе Dimensity 9400+ представлены официально

11.04.2025, MForum.ru

Помимо флагмнского Oppo Find X8 Ultra, производитель представил еще два смартфона: Find X8s и Find X8s+. Относительно флагмана новинки более доступны, но характеристики более чем достойные.

Find X8s — более удобное для кармана предложение с 6,3-дюймовым AMOLED-экраном (FHD+ 120 Гц). Несмотря на меньшие размеры, он по-прежнему оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5700 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт и обратной беспроводной зарядки 10 Вт.

Find X8s+ предлагает 6,59-дюймовый AMOLED (FHD+ 120 Гц) и более крупный аккумулятор емкостью 6000 мАч с той же скоростью зарядки, что и Find X8s.

Оба устройства базируются на новом чипсете Dimensity 9400+, который оснащен разогнанным основным ядром ЦП на частоте 3,73 ГГц и обновленными функциями ИИ. Объем ОЗУ до 16 Гб, встроенной памяти – до 1 Тб.

Фоточасть обеих новинок представлена основной камерой разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения (24 мм) и сверхширокоугольной камерой 50 МП (15 мм) с углом обзора 120°. При этом Find X8s получает 85-миллиметровый эквивалент 50-мегапиксельного телеобъектива с диафрагмой f/2.6 и двухосевой оптической стабилизацией изображения, в то время как Find X8s+ использует 73-миллиметровый эквивалент зум-объектива с диафрагмой f/2.8 и двухосевой стабилизацией.

В программной части Find X8s и Find X8s+ работают под управлением ColorOS 15.0 на базе Android 15 из коробки и получили степень защиты IP68/IP69 от воды и пыли. Новинки также поддерживают Mag Magnetic Ecosystem от Oppo, которая включает в себя аккумуляторные батареи и которые крепятся с помощью фирменного магнитного чехла для телефона.

Oppo Find X8s доступен в цветах Hoshino Black, Moonlight White, Island Blue и Cherry Blossom Pink. Oppo Find X8s+ поставляется в цветах Hoshino Black, Moonlight White и Hyacinth Purple. Цена новинок начинается от 4199 юаней (571 доллар США) за комплектацию 12/256 ГБ и достигает 5499 юаней (748 долларов США) за версию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Прием предзаказов в Китае уже стартовал, начало отгрузок – 16 апреля. Данных о международном релизе пока нет.