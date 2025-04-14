Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

14.04.2025, MForum.ru

Oppo Pad 4 Pro представляет собой флагманский планшет на базе чипсета Snapdragon 8 Elite с хранилищем типа UFS 4.0 (объем 256/512 ГБ). В моделях с 8/12 ГБ ОЗУ используется оперативная память LPDDR5X (4266 МГц), в модели с 16 Гб ОЗУ –LPDDR5T (4800 МГц).

Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

Планшетный компьютер Oppo Pad 4 Pro оснащен 13,2-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 3392 x 2400 пикселей (7:5) с частотой обновления 144 Гц. Он обещает 12-битную цветопередачу (8-битная панель + 4-битная FRC) и 98% покрытие DCI-P3. Типовая яркость – 600 нит, но в режиме высокой ярости до 900 нит. Также доступно DC-затемнение.

Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

За автономность Oppo Pad 4 Pro отвечает аккумулятор емкостью 12 140 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт через USB-C (порт — USB 3.2 Gen 1 @ 5 Гбит/с). Дополнительные возможности подключения включают Wi-Fi 7 (be) и Bluetooth 5.4. Также на борту есть четыре динамика для потокового видео и игр. Причем все это упаковано в корпус толщиной всего 5,97 мм и весом 675 г.

Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

Для работы предлагается дополнительная клавиатура с трекпадом, которая прекрасно сочетается с возможностями многозадачности разделенного экрана ColorOS 15.

Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

Базовая модель 8/256 ГБ оценена в 3300 юаней (450 долл. США). Есть еще три варианта: 12/256 ГБ обойдется в 3600 юаней, 12/512 ГБ стоит 3900 юаней, а за топовый вариант 16/512 ГБ нужно выложить 4100 юаней.

Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

Скидка на предварительный заказ снижает цену базовой модели 8/256 ГБ до 2800 юаней, а топовой модели 16/512 ГБ — до 3600 юаней. Также оформившие предзаказ получат бесплатный стилус (обычная цена 500 юаней) и несколько других приятных мелочей. Чехол-клавиатура оценена в 700 юаней, обычный чехол стоит 200 юаней.

Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

11.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8s и Find X8s+ на базе Dimensity 9400+ представлены официально / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП / MForum.ru

26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru

25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8s и Find X8s+ на базе Dimensity 9400+ представлены официально / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Realme Neo 7 Pro с Dimensity 9400e могут представить в мае / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Honor Power / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2025) представлен официально / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 50s 5G – самый тонкий телефон в Индии с дисплеем AMOLED 144 Гц / MForum.ru

08.04. [Новинки] Анонсы: Стильные смарт-часы Huawei Watch Fit 3 представлены официально / MForum.ru

08.04. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 80 Pro 5G и Narzo 80x 5G готовятся к анонсу / MForum.ru

08.04. [Новинки] Слухи: Vivo T4 получит Snapdragon 7s Gen 3 и яркий AMOLED-дисплей / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Buds 7S представлены официально / MForum.ru

04.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 60 и Play 60m представлены официально / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн Motorola Razr 60 и Razr 60 Ultra / MForum.ru

03.04. [Новинки] Слухи: Samsung работает над более доступным складным смартфоном / MForum.ru

03.04. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 8000 мАч / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 60 Fusion представлен с изогнутым дисплеем и рейтингом IP69 / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: Lava Bold 5G за 11 рупий представлен официально / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V50e получил мощную фоточасть и выдержал 42 000 падений / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Представлены Vivo Y300 Pro+ и Y300t с емкими АКБ / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: