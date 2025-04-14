Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

MForum.ru
14.04.2025,
Oppo Pad 4 Pro представляет собой флагманский планшет на базе чипсета Snapdragon 8 Elite с хранилищем типа UFS 4.0 (объем 256/512 ГБ). В моделях с 8/12 ГБ ОЗУ используется оперативная память LPDDR5X (4266 МГц), в модели с 16 Гб ОЗУ –LPDDR5T (4800 МГц).
Планшетный компьютер Oppo Pad 4 Pro оснащен 13,2-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 3392 x 2400 пикселей (7:5) с частотой обновления 144 Гц. Он обещает 12-битную цветопередачу (8-битная панель + 4-битная FRC) и 98% покрытие DCI-P3. Типовая яркость – 600 нит, но в режиме высокой ярости до 900 нит. Также доступно DC-затемнение.
За автономность Oppo Pad 4 Pro отвечает аккумулятор емкостью 12 140 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт через USB-C (порт — USB 3.2 Gen 1 @ 5 Гбит/с). Дополнительные возможности подключения включают Wi-Fi 7 (be) и Bluetooth 5.4. Также на борту есть четыре динамика для потокового видео и игр. Причем все это упаковано в корпус толщиной всего 5,97 мм и весом 675 г.
Для работы предлагается дополнительная клавиатура с трекпадом, которая прекрасно сочетается с возможностями многозадачности разделенного экрана ColorOS 15.
Базовая модель 8/256 ГБ оценена в 3300 юаней (450 долл. США). Есть еще три варианта: 12/256 ГБ обойдется в 3600 юаней, 12/512 ГБ стоит 3900 юаней, а за топовый вариант 16/512 ГБ нужно выложить 4100 юаней.
Скидка на предварительный заказ снижает цену базовой модели 8/256 ГБ до 2800 юаней, а топовой модели 16/512 ГБ — до 3600 юаней. Также оформившие предзаказ получат бесплатный стилус (обычная цена 500 юаней) и несколько других приятных мелочей. Чехол-клавиатура оценена в 700 юаней, обычный чехол стоит 200 юаней.
© Антон Печеровый,
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