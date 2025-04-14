Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально

14.04.2025, MForum.ru

Смарт-часы Oppo Watch X2 Mini сочетает в себе стиль и функциональность. Один из вариантов получил 18-каратное золотое покрытие на корпусе из нержавеющей стали, а его цена лишь немного выше, чем у обычной версии.

Oppo Watch X2 Mini базируются на Snapdragon W5 Gen 1 и оснащен eSIM для независимой телефонии и доступа в Интернет, а также NFC для бесконтактных платежей и транспортных карт. Часы также могут использоваться в качестве автомобильных ключей для поддерживаемых транспортных средств.

Разумеется, на борту есть искусственный интеллект с интеграцией DeepSeek. Отслеживание здоровья включает 8-канальный датчик сердечного ритма и 16-канальный датчик кислорода в крови. GPS и карты доступны для активного отдыха. Часы рассчитаны на водонепроницаемость до 50 м, так что вы также можете плавать в них.

Цена базовой версии – 1800 юаней, версии с золотым покрытием – 2100 юаней. Oppo Watch X2 Mini уже доступны для предварительного заказа.

Следующая новинка – наушники Oppo Enco Free4 выпускаются в двух версиях: Dynaudio Silver и Water Blue. Первые настраиваются датским производителем акустических систем Dynaudio.

Обе версии оснащены двумя драйверами — 6-миллиметровым плоским диафрагменным твитером и 11-миллиметровым композитным диафрагменным вуфером — и двумя ЦАП. Наушники сертифицированы как беспроводные наушники Hi-Res Audio и поддерживают аудио LHDC до 1 Мбит/с.

Enco Free4 получили класс защиты IP55, поэтому им не страшны условия внешней среды. Они также оснащены шумоподавлением на уровне 55 дБ, поэтому получится спокойно слушать музыку даже в шумном городе или оживленном офисе.

Наушники могут работать до 5,5 часов с включенным ANC и высококачественным соединением LHDC, до 11 часов без ANC и аудио AAC. Общее время прослушивания с чехлом составляет до 22 часов (ANC включено, LHDC) или до 45 часов (без ANC, AAC).

Oppo Enco Free4 уже доступны для предварительного заказа. Версия Dynaudio стоит 450 юаней, вариант Water Blue немного дешевле — 400 юаней.