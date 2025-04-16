Анонсы: Redmi A5 – новое поколение сверхбюджетных смартфонов

MForum.ru
16.04.2025,
Xiaomi представила бюджетный смартфон следующего поколения на индийском рынке. Redmi A5, с ценой менее 7000 рупий, получил ряд возможностей которые были только в более дорогих моделях.
Несмотря на низкую цену Redmi A5 оснастили 6,88-дюймовой IPS LCD-панелью с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 240 Гц, DC-затемнением и сертификацией TÜV Rheinland для защиты глаз.
Основа аппаратной части Redmi A5 – однокристальная система UNISOC T7250, которая работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также присутствует слот для карт microSD объемом до 2 ТБ.
На задней панели установлена двойная камера разрешением 32 МП, на передней — 8-мегапиксельная селфи-камера. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 15 Вт.
В программной части Redmi A5 работает на ОС Android 15 из коробки. Из прочего отметим 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.2, поддержку двух SIM-карт (nano + nano) и поддержку GPS.
Redmi A5 будет доступен в трех цветовых вариантах: Pondicherry Blue, Just Black и Lake Green. Синий и черный варианты получили матовую отделку, но только черно-зеленый вариант получает золотистый ободок вокруг модуля задней камеры.
Базовая цена составит 6499 рупий за вариант 3 ГБ + 64 ГБ, вариант 4 ГБ + 128 ГБ обойдется в 7499 рупий. Redmi A5 поступит в продажу 16 апреля 2025 года. Приобрести данное устройство можно в официальном розничном магазине бренда, а также в офлайн-магазинах.
© Антон Печеровый,
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