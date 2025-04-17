Слухи: OnePlus 13s может появиться в Индии в июне

MForum.ru
17.04.2025,
OnePlus 13T будет представлен в Китае 24 апреля в качестве субфлагманского устройства. Также бренд работает над среднебюджетным смартфоном Nord CE5. Однако, это еще не все – в портфолио компании ожидается еще и OnePlus 13s.
Ожидается, что OnePlus 13s будет выпущен в Индии к концу июня. И пока неясно, будет ли он эксклюзивным для индийского рынка или будет предлагаться и в других местах. Источник сегодняшней утечки упоминает, что после запуска новинки в Индии может последовать глобальный анонс.
По слухам, OnePlus 13s будет оснащен экраном AMOLED с разрешением «1,5K» с частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на неуказанной серии Snapdragon 8 SoC в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Также ожидается тройная тыловая камера с датчиками Sony и оптической стабилизацией изображения. Один из этих трех датчиков «потенциально» телефото.
Для селфи OnePlus 13s оснастят 32-мегапиксельной камерой, а устройство должно работать под управлением Android 15 с OxygenOS 15 из коробки. Кроме того, OnePlus 13s получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев (хотя неясно, оптический или ультразвуковой), класс защиты от пыли и воды IP68/IP69 и аккумулятор емкостью 6000 мАч или больше с поддержкой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.
Новинка будет предлагаться в двух цветовых решениях: Obsidian Black и Pearl White. Цена в Индии составит «около 55 000 индийских рупий», что в настоящее время составляет около 642 долларов или 565 евро.
© Антон Печеровый,
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