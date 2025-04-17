Слухи: Realme GT 8 Pro на базе Snapdragon 8 Elite 2 представят в октябре/ноябре

17.04.2025, MForum.ru

Ожидается, что Qualcomm представит чип Snapdragon 8 Elite 2 в октябре этого года. Вероятно, одним из первых смартфонов на его основе станет Realme GT 8 Pro, который стал героем утечки от Digital Chat Station. Напомню, Realme GT 7 Pro , оснащенный чипом Snapdragon 8 Elite, дебютировал в ноябре 2024 года.

По словам информатора, инженерный прототип смартфона Realme на базе Snapdragon 8 Elite 2 (вероятно Realme GT 8 Pro) оснащен плоским OLED-экраном, поддерживающим разрешение 2K. Как и его предшественник, GT 8 Pro будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.

Тыловая камера GT 8 Pro будет включать 200-мегапиксельную перископическую телефотокамеру. Инсайдер также упомянул, что устройство получит металлическую среднюю рамку и будет поддерживать зарядку 100 Вт. Что касается его аккумулятора, информатор сообщил, что его емкость составит не меньше 7000 мАч.

Напомним, что Realme GT 7 Pro оснащен 6,78-дюймовым изогнутым экраном Samsung AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на экране. В его активе присутствует чип Snapdragon 8 Elite и аккумулятор емкостью 6500 мАч с зарядкой 120 Вт. Глобальная версия телефона оснащена аккумулятором меньшей емкости 5800 мАч.

На передней панели GT 7 Pro установлен 16-мегапиксельный модуль, а на задней панели — тройная камера 50-мегапиксельная (OIS) + 8-мегапиксельная (ультраширокоугольная) + 50-мегапиксельная (3-кратный перископ, OIS). В Китае Realme GT 7 Pro поставляется с оперативной памятью LPDDR5x объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.