Анонсы: Samsung Galaxy M56 представлен официально

MForum.ru
18.04.2025,
Позже в этом году Samsung выпустит тонкий флагман — Galaxy S25 Edge. Но это не единственный тонкий и легкий смартфон в линейке 2025 года. По данным производителя, новый Samsung Galaxy M56 стал самым тонким устройством в своем сегменте.
В цифрах толщина M56 составляет 7,2 мм, вес — 180 г. Для сравнения, у A56 толщина и вес составляют 7,4 мм и 198 г, M55 — 7,8 мм и 180 г. Все три смартфона имеют аккумуляторы емкостью 5000 мАч и экран 6,7 дюйма. Мощность быстрой зарядки для Samsung Galaxy M56 – 45 Вт.
Диагональ экрана Samsung Galaxy M56 составляет 6,74 дюйма, а сам экран представляет собой панель SuperAMOLED+, которая на 33% ярче, чем экран Samsung Galaxy M55. Кроме того, у нее на 36% уже боковые рамки. Разрешение экрана 1080p+, частота обновления 120 Гц.
Samsung Galaxy M56 построен на базе прошлогоднего Exynos 1480. Хотя этот чип не такой быстрый, как Exynos 1580 (встроенный в A56), нужно учитывать, что 1480 представляет собой 4-нм чип с графикой AMD RDNA 2 и ядрами ЦП Cortex-A78/A55. Кроме того, у его системы охлаждения на 33% больше испарительная камера, чем у M55, что помогает новинка оставаться холодной при нагрузке.
Чип работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR5x) и 128 ГБ памяти (UFS 3.1). О слоте microSD ничего не сказано, но устройство получило два слота для SIM-карт 5G с частотой ниже 6 ГГц (диапазоны: 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 78). Также присутствуют USB 2.0 Type-C, Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.3. NFC отсутствует.
Система камер Samsung Galaxy M56 включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с объективом с поддержкой OIS f/1.8 и записью видео 4K @ 30 кадров в секунду. Видеозапись поддерживает 10-битный режим HDR. Телеобъектива нет, вместо этого основная камера получила встроенный 2-кратный зум.
Дополняют основной сенсор 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп камера для макросъемки. В вырезе экрана находится 12 МП селфи-камера (объектив f/2.2 FF). Функции Galaxy AI помогут вам редактировать фотографии (Edit Suggestions), удалять нежелательные объекты (Object Eraser) или превращать их в клип-арт (Image Clipper).
Рейтинга пыле- и водонепроницаемости нет, но Samsung усилила прочность M56 по сравнению с M55. Новинка получила фирменное стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, которое обладает 4-кратной устойчивостью к царапинам по сравнению с неназванным стеклом старой модели. Кроме того, производитель протестировал телефон на устойчивость к падению с высоты 2 м.
Samsung Galaxy M56 производится в Индии и будет получать поддержку программного обеспечения до конца 2030 года (то есть 6 обновлений ОС и 6 лет исправлений безопасности). Купить новинку можно будет в светло-зеленом и черном цветах.
Galaxy M56 поступит в продажу в Индии 23 апреля по начальной цене 25 000 рупий, что эквивалентно 295 долларам США/260 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Samsung работает над более доступным складным смартфоном / MForum.ru
26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально / MForum.ru
17.03. Слухи: Раскрыты цены и варианты памяти серии Samsung Galaxy Tab S10 FE / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M56 представлен официально / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Realme GT 8 Pro на базе Snapdragon 8 Elite 2 представят в октябре/ноябре / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13s может появиться в Индии в июне / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Redmi A5 – новое поколение сверхбюджетных смартфонов / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 60 Stylus с встроенным стилусом и рейтингом IP68 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Cлухи: Oppo K13 получит новый чип Qualcomm и емкую АКБ / MForum.ru
15.04. [Новинки] Компоненты: OmniVision OV50X – сенсор камеры «кинематографического уровня» / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8s и Find X8s+ на базе Dimensity 9400+ представлены официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Realme Neo 7 Pro с Dimensity 9400e могут представить в мае / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Honor Power / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2025) представлен официально / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 50s 5G – самый тонкий телефон в Индии с дисплеем AMOLED 144 Гц / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Стильные смарт-часы Huawei Watch Fit 3 представлены официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 80 Pro 5G и Narzo 80x 5G готовятся к анонсу / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Vivo T4 получит Snapdragon 7s Gen 3 и яркий AMOLED-дисплей / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Buds 7S представлены официально / MForum.ru