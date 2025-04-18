Анонсы: Samsung Galaxy M56 представлен официально

18.04.2025, MForum.ru

Позже в этом году Samsung выпустит тонкий флагман — Galaxy S25 Edge. Но это не единственный тонкий и легкий смартфон в линейке 2025 года. По данным производителя, новый Samsung Galaxy M56 стал самым тонким устройством в своем сегменте.

В цифрах толщина M56 составляет 7,2 мм, вес — 180 г. Для сравнения, у A56 толщина и вес составляют 7,4 мм и 198 г, M55 — 7,8 мм и 180 г. Все три смартфона имеют аккумуляторы емкостью 5000 мАч и экран 6,7 дюйма. Мощность быстрой зарядки для Samsung Galaxy M56 – 45 Вт.

Диагональ экрана Samsung Galaxy M56 составляет 6,74 дюйма, а сам экран представляет собой панель SuperAMOLED+, которая на 33% ярче, чем экран Samsung Galaxy M55. Кроме того, у нее на 36% уже боковые рамки. Разрешение экрана 1080p+, частота обновления 120 Гц.

Samsung Galaxy M56 построен на базе прошлогоднего Exynos 1480. Хотя этот чип не такой быстрый, как Exynos 1580 (встроенный в A56), нужно учитывать, что 1480 представляет собой 4-нм чип с графикой AMD RDNA 2 и ядрами ЦП Cortex-A78/A55. Кроме того, у его системы охлаждения на 33% больше испарительная камера, чем у M55, что помогает новинка оставаться холодной при нагрузке.

Чип работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR5x) и 128 ГБ памяти (UFS 3.1). О слоте microSD ничего не сказано, но устройство получило два слота для SIM-карт 5G с частотой ниже 6 ГГц (диапазоны: 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 78). Также присутствуют USB 2.0 Type-C, Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.3. NFC отсутствует.

Система камер Samsung Galaxy M56 включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с объективом с поддержкой OIS f/1.8 и записью видео 4K @ 30 кадров в секунду. Видеозапись поддерживает 10-битный режим HDR. Телеобъектива нет, вместо этого основная камера получила встроенный 2-кратный зум.

Дополняют основной сенсор 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп камера для макросъемки. В вырезе экрана находится 12 МП селфи-камера (объектив f/2.2 FF). Функции Galaxy AI помогут вам редактировать фотографии (Edit Suggestions), удалять нежелательные объекты (Object Eraser) или превращать их в клип-арт (Image Clipper).

Рейтинга пыле- и водонепроницаемости нет, но Samsung усилила прочность M56 по сравнению с M55. Новинка получила фирменное стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, которое обладает 4-кратной устойчивостью к царапинам по сравнению с неназванным стеклом старой модели. Кроме того, производитель протестировал телефон на устойчивость к падению с высоты 2 м.

Samsung Galaxy M56 производится в Индии и будет получать поддержку программного обеспечения до конца 2030 года (то есть 6 обновлений ОС и 6 лет исправлений безопасности). Купить новинку можно будет в светло-зеленом и черном цветах.

Galaxy M56 поступит в продажу в Индии 23 апреля по начальной цене 25 000 рупий, что эквивалентно 295 долларам США/260 евро.