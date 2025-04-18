Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля

18.04.2025, MForum.ru

Honor X60 GT теперь доступен для предварительного бронирования в интернет-магазине Honor в Китае, анонс запланирован на 22 апреля. Новинка входит в трио устройств с маркировкой «GT», которые Honor выпустит на следующей неделе.

Всего в линейке ожидаются два смартфона Honor X60 GT и Honor GT Pro, а также планшет Honor Pad GT. В портфолио компании Honor X60 GT дополнит уже присутствующий в нем Honor X60 и будет предлагаться в двух цветовых решениях.

Вероятно, Honor X60 GT будет оснащен аккумулятором с номинальной емкостью 6120 мАч, что, вероятно, будет соответствовать заявленной типичной емкости 6300 мАч или около того. Honor X60 GT будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Также ходят слухи, что Honor X60 GT будет работать на базе чипсета Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.