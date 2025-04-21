Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой

21.04.2025, MForum.ru

OnePlus 13T будет представлен 24 апреля. Ранее бренд подтвердил, что емкость аккумулятора новинки составит не менее 6000 мАч. Теперь появилось официальное уточнение – емкость АКБ OnePlus 13T составит 6260 мАч.

OnePlus не упомянул скорость зарядки 13T, но сообщил, что смартфон будет поддерживать обходную зарядку (полезно во время игр). Кроме того, OnePlus сообщил, что 13T будет весить 185 г. Напомню, OnePlus 13 и 13R с аккумуляторами емкостью 6000 мАч весят более 200 г.

OnePlus пока не раскрыла спецификации 13T, но подтвердила, что смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, экраном 6,32 дюйма, защитой IP65 и двумя камерами по 50 МП на задней панели — основной и телеобъективом. Телеобъектив будет поддерживать 2-кратный оптический и 4-кратный зум без потерь.