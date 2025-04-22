Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч

MForum.ru
22.04.2025,
Oppo расширила линейку смартфонов серии K, представив Oppo K13. Главной изюминкой Oppo K13 является аккумулятор емкостью 7000 мАч, который размещен в корпусе толщиной 8,45 мм, вес 208 г. K13 поддерживает зарядку мощностью 80 Вт (зарядное устройство 80 Вт идет в комплекте), что позволяет зарядиться до 100% за 56 минут.
Основа аппаратной части Oppo K13 – Snapdragon 6 Gen 4 SoC в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища – 128 ГБ или 256 Гб. В программной части речь идет о ColorOS 15 на основе Android 15, двух годах обновлений ОС и трех годах обновлений безопасности.
Oppo K13 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана размещена 16-мегапиксельная селфи-камера, под экраном сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. На задней панели Oppo K13 расположены две камеры — основная 50 МП и 2 МП датчик глубины сцены.
Прочие особенности Oppo K13 включают рейтинг IP65, два стереодинамика, режим Glove Mode и функции камеры на основе искусственного интеллекта.
Oppo K13 поставляется в цветах Icy Purple и Prism Black с двумя вариантами памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ, по цене 17 999 индийских рупий (210 долларов США/185 евро) и 19999 рупий ($235/€205), соответственно. Начало продаж в Индии – 25 апреля, данные о сроке глобального релиза пока не называются.
© Антон Печеровый,
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