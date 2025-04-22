Анонсы: Honor X60 GT представлен официально

22.04.2025, MForum.ru

Компания Honor анонсировала в Китае смартфон Honor X60 GT, базирующийся на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1. В модельном ряду производителя новинка займет позицию ниже, чем Honor GT Pro на базе Snapdragon 8 Elite.

Изюминкой Honor X60 GT является 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2664 x 1200 пикселей. Экран поддерживает 10-битные цвета, широкую цветовую гамму DCI-P3, ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц и пиковую яркость 5000 нит. X60 GT — смартфон с рейтингом IP65, тонким профилем 7,7 мм и весом 193 г.

За автономность Honor X60 GT отвечает аккумулятор емкостью 6300 мАч, поддерживающий технологию Honor Qinghai Lake и быструю зарядку 80 Вт. По словам Honor, новинка может заряжаться от 0 до полной зарядки примерно за 45 минут с помощью входящего в комплект зарядного устройства. Смартфон поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Honor X60 GT оснащен двойной тыловой камерой с 50-мегапиксельным основным сенсором с OIS и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. В программной части новинка под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15.

В части подключения Honor X60 GT предлагает полный набор функций, включая режим ожидания двух SIM-карт 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, двухчастотный GPS, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.

Honor X60 GT поставляется в цветах Titanium Shadow Silver, Titanium Shadow Blue и Phantom Night Black. Он поступил в продажу в Китае в трех вариантах: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Эти варианты стоят 1799 юаней (~$246), 1999 юаней (~$275) и 2399 юаней (~$330), соответственно. Информации о релизе за пределами КНР пока нет.